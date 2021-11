Bleus: pour Guendouzi, Benzema mérite le Ballon d'Or

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception du Kazakhstan, Mattéo Guendouzi a donné son avis sur la lauréat du prochain Ballon d'Or. Pour le milieu des Bleus, Karim Benzema est le favori numéro un.

Un soutien supplémentaire pour Karim Benzema. En lice pour remporter son premier Ballon d'Or, dont le lauréat sera connu le 29 novembre prochain au théâtre du Chatelet, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France a reçu le soutien de son coéquipier en sélection, Mattéo Guendouzi. "Est-ce que Benzema mérite ? Il est exceptionnel. On voit tout ce qu'il fait depuis de très nombreuses années. Ce qu'il fait au Real, c'est magnifique. Il apporte aussi beaucoup à l'équipe de France, il est très important pour nous. C'est tout ce que je lui souhaite. J'espère qu'il l'aura cette année."

"Un candidat sérieux" pour Deschamps

En début de semaine, Didier Deschamps avait également déclaré que KB9 était "un candidat très sérieux pour le gagner, c'est évidemment tout le mal que je lui souhaite". Contrairement au joueur de l'OM, Hugo Lloris n'a pas explicitement souhaité la victoire de son coéquipier dans les colonnes du Parisien, souhaitant que "le lauréat soit un Français" (Mbappé et Kanté sont également nommés).

Alors qu'il réalise un excellent début de saison (14 buts et 7 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues), le capitaine du Real Madrid est en concurrence avec Robert Lewandowski, champion d'Allemagne et Soulier d'Or avec le Bayern, et Lionel Messi, vainqueur de la Copa America avec l'Argentine l'été dernier.