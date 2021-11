Equipe de France en direct: suivez la conférence de presse de Deschamps avant France-Kazakhstan

"Dans un bilan, les deux derniers matchs compteront. Mais 2021 était une année à trois objectifs. L'un n'a pas été atteint, je le sais et vous le savez aussi. On ne va pas revenir dessus. On a obtenu le titre en Ligue des nations et là il faut se qualifier pour la Coupe du monde. [...] Hormis les dix imnutes d'égarement de cet été, on a montré la capacité et la force mentale de l'équipe avec un groupe de compétiteurs lors de la Ligue des nations. L'équipe de France fait toujours partie des meilleures nations européennes et mondiales."