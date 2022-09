Equipe de France: Rabiot remplacé dans la liste par Kamara

D’abord intégré dans la liste de Didier Deschamps pour participer au rassemblement de l’Equipe de France, Adrien Rabiot, insuffisamment rétabli, est finalement forfait. Pour le remplacer, le sélectionneur a fait appel à Boubacar Kamara.

Déjà du changement au sein de l’Equipe de France. Afin d’affronter l’Autriche (22 septembre) et le Danemark (25 septembre) dans le cadre de la Ligue des nations, Didier Deschamps avait choisi de faire appel à plusieurs nouveaux venus comme Randal Kolo Muani, Benoît Badiashile et Youssouf Fofana.

Ainsi que des éléments habitués à participer aux rassemblements come Adrien Rabiot, mais le milieu de terrain n’en fera finalement pas partie. Déjà non présent lors de la défaite de la Juventus en Ligue des champions contre Benfica (1-2), le Français n’est selon la Fédération Française de football pas assez remis de sa "blessure musculaire au mollet gauche". Afin de remplacer l’ancien parisien, Deschamps a convoqué Boubacar Kamara.

Kamara déjà apprécié par les fans d'Aston Villa

Parti du côté d’Aston Villa à la suite de sa fin de contrat à Marseille cet été, Kamara a connu de bons débuts sur le plan personnel sous les ordres de Steven Gerrard. Il y a quelques semaines, de nombreux supporters des Villans ont loué l’apport précieux du Français dans l’entrejeu, le qualifiant même de "meilleur joueur de Premier League." Mais sur le plan collectif c’est plus compliqué, la formation anglaise pointe actuellement à la 17e place et est à égalité de points avec les 18e et 19e West Ham et Nottingham.

En balance il y a quelques mois entre le Sénégal et la France, Kamara avait finalement fait le choix de répondre favorablement à l’invitation de Deschamps durant le mois de mai. Le principal intéressé avait même confié n’avoir "jamais hésité avec le Sénégal." Actuellement, Kamara compte trois sélections avec les Bleus.