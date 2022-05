Equipe de France: Kamara n’a "jamais hésité" entre les Bleus et le Sénégal

Boubacar Kamara, qui vit actuellement son premier rassemblement avec les Bleus, a assuré n’avoir jamais hésité entre l’équipe de France et le Sénégal, malgré ses origines familiales.

Passé par toutes les sélections jeunes de l’équipe de France depuis les moins de 17 ans, Boubacar Kamara a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps avec les A, la semaine dernière, pour les matchs de la Ligue des nations prévus au moins de juin contre le Danemark, l’Autriche et la Croatie.

Le défenseur de l’OM aurait pu choisir de jouer pour le Sénégal, le pays de son père, mais il assure que la question ne s’est pas posée. "Je n’ai jamais hésité avec le Sénégal. Certes on m'a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c’était pendant la CAN, parce que mon père est sénégalais et qu’une partie de moi est sénégalaise", a-t-il expliqué ce dimanche en conférence de presse.

Kamara prévoit de chanter Alonzo pour son bizutage

"J’étais très content qu’ils gagnent, a reconnu Kamara à propos de la victoire des Lions de la Téranga. D'autant que j'ai joué avec beaucoup de joueurs qui ont gagné cette CAN : Gueye, Dieng, Mendy, Sarr... J'étais très content pour eux et pour mon père."

Plutôt que le chemin tracé par Gueye, Dieng et Sarr qu’il a côtoyé à l’OM, Kamara a donc préféré suivre le chemin de Payet, Mandanda, Guendouzi ou Saliba, ses coéquipiers cette saison qui ont eu connu les Bleus dans un passé plus ou moins récent. Il a même déjà prévu ce qu’il chantera, probablement dimanche soir pour son bizutage. "Alonzo, je vais rester du côté marseillais."