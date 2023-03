Equipe de France: Brice Samba dévoile son rôle auprès de Mike Maignan, nouveau gardien numéro 1

Le gardien du RC Lens Brice Samba, nouveau dans le groupe France, a insisté sur la cohésion entre les gardiens des Bleus et ce qu’il pourrait apporter au n°1 désigné, le Milanais Mike Maignan.

Brice Samba n’est pas du genre exubérant. Peu expansif, le portier du RC Lens a fait dans la sobriété pour sa première apparition face à la presse en tant que gardien de l’équipe de France. Le néophyte en bleu a surtout insisté sur le privilège d’être appelé sous le maillot siglé du coq, et n’a cessé de rappeler à qui veut l’entendre son parcours heurté fait de détours, après un passage difficile à l'OM: "Je viens de très loin. Quand on connaît mon vécu, mon passé, c’est une grande chance d’être ici", a-t-il semblé se réjouir sans rien laisser paraître de cette joie contenue en conférence de presse.

"Mettre Mike dans les meilleures dispositions"

"Je suis là pour apprendre (...) Je me donnerai à 100.000%. J'ai envie d'apprendre beaucoup de choses", a-t-il encore savouré. Brice Samba n’a pas non plus voulu s’étendre sur la hiérarchie des gardiens, refusant de révéler si Didier Deschamps l’avait choisi pour être son n°2 ou son n°3. "Pour mon rôle au sein de cette équipe ça n’a pas d’importance, a-t-il balayé. Mon rôle à moi sera de mettre Mike (Maignan, le gardien n°1) dans les meilleures dispositions".

"On sait tous ce que Mike a réalisé, de par sa régularité, ses performances avec l’AC Milan. C’est un gardien très, très complet, très accompli, qui est dans la force de l’âge. Ce que nous on peut lui apporter, c’est de le soutenir au mieux. Moi qui suis passé par toutes ces positions de gardien, qui suis numéro un en club, je sais à quel point le soutien est important, on est tous ensemble. On se connaissait déjà avec Mike, ça va faciliter la cohésion. On est tous avec Mike pour qu’il soit le meilleur possible."