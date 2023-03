"Je n’étais pas prêt": Brice Samba explique pourquoi il n’a pas réussi à l’OM

Dans une interview accordée à L’Équipe, Brice Samba revient avec lucidité sur son passage à l’OM, entre 2013 et 2017. Le gardien du RC Lens, qui découvre l’équipe de France cette semaine, reconnaît avoir fait des "erreurs" de jeunesse lorsqu’il a endossé le rôle de doublure de Steve Mandanda à Marseille.

Brice Samba a grimpé les marches du château ce lundi pour la première fois. Avec une certaine émotion, forcément. Le gardien du RC Lens a rejoint l’équipe de France dans son fief des Yvelines. Didier Deschamps l’a convoqué à Clairefontaine pour préparer la réception des Pays-Bas (ce vendredi au Stade de France) et le déplacement en Irlande (lundi prochain), en éliminatoires de l’Euro 2024. Une belle récompense pour le portier de 28 ans, qui réalise une saison remarquée sous le maillot des Sang et Or.

Formé au Havre, Brice Samba a dû patienter avant de tutoyer le plus haut niveau. Le natif de la République démocratique du Congo est pourtant passé par l’OM en début de carrière, entre 2013 et 2017 (avec un prêt d'une saison à Nancy). Mais il n’a pas réussi à s’imposer à Marseille, où il n'a disputé que quatre matchs (toutes compétitions confondues). Dans une interview accordée à L’Équipe, le nouveau gardien des Bleus revient avec lucidité sur son aventure dans les Bouches-du-Rhône. En admettant ne pas avoir eu la bonne attitude pour se faire une place au sein du club phocéen.

"A 18-19 ans, tu découvres tout"

"Je n'avais rien fait dans le foot et quand l'OM vient te chercher et te dit que tu seras la doublure de Steve Mandanda…. c'était un rêve. Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j'avais d'être à l'OM, explique-t-il. C'est cette pression-là, ça m'a beaucoup servi. Pour rien au monde, je changerai quelque chose à ma carrière et à mon passage à l'OM. C'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais les gens doivent se rendre compte de la manière dont on vit et du contexte que je vis: pendant dix ans, au centre, tu es assisté, t'arrives et là, à 18-19 ans, tu découvres tout: comment te faire la cuisine tout seul, faire ton ménage."

"Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu te découvres, poursuit Samba. Vous savez, je n'ai pas eu la même jeunesse que mes copains d'Évreux. Qui étaient au quartier. Moi non, c'était 7h30 debout, 22h coucher, de 11 ans à 18 ans. Et à 18 ans, on te lâche dans la nature et tu te découvres. Ce n'est pas donné à tout le monde de rester focus. J'ai fait mes erreurs là-bas. Je n'étais pas prêt, tout simplement. Le tout, c'est de rebondir. Quand je sors de l'OM, quand je regarde à droite, à gauche, je vois qu'il n'y a plus grand monde... Je me dis: ‘ah ouais, Coco, faut que tu bosses’. Dans ces moments-là, il ne faut pas craindre une chose: repartir de plus bas. Il ne faut pas mettre de l'ego".