Equipe de France: l'explosion de joie dans le vestiaire lensois après la convocation de Samba

Brice Samba a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps ce jeudi. Son coéquipier lensois Loïs Openda a immortalisé le moment en postant sur Instagram une vidéo du vestiaire nordiste en pleine célébration.

Brice Samba se souviendra longtemps de ce moment. Le gardien du RC Lens a été appelé ce jeudi pour la première fois avec les A en Equipe de France. Auteur de dix clean-sheets avec les Sang et Or en Ligue 1 cette saison, il fait partie de la liste des 23 sélectionnés aux côtés d'Alphonse Aréola et Mike Maignan chez les gardiens.

Le gardien de 28 ans devance notamment le Nantais Alban Lafont dans la hiérarchie. Cette annonce a été célébrée par l'ensemble du vestiaire lensois, rassemblé pour l'occasion, comme lors de la première sélection de Jonathan Clauss en mars 2022.

Loïs Openda a immortalisé la joie du groupe lensois dans une story Instagram. On y voit l'ensemble de l'effectif fêter cette annonce comme une victoire. Le principal intéressé a d'ailleurs réagi sur ses réseaux sociaux. Samba rejoindra Clairefontaine après la réception d'Angers, samedi.

Un chemin tortueux menant aux Bleus

La route vers les sommets ne fut pas de tout repos pour Brice Samba. Grandissant dans la région normande, il suit les traces d'un certain Steve Mandanda. Formé au Havre, il choisit ensuite de s'engager avec l'Olympique de Marseille.

Un choix qui ne paye pas puisqu'il sera justement bloqué par Mandanda, lors de son premier passage puis par Yohann Pelé lors du deuxième. Dix matchs entre 2013 et 2017 malgré un prêt à l'AS Nancy-Lorraine, la carrière du natif de Linzolo est au point mort.

Son départ de l'OM, où il était cantonné à un rôle de second gardien, lui fait le plus grand bien. A 23 ans, le SM Caen lui offre la possibilité de devenir la doublure de Rémy Vercoutre. Il devient définitivement titulaire lors de la saison 2018/2019. Après avoir assuré l'intérim dans les cages lors des deux dernières journées la saison précédente, il joue les 38 matchs dans leur intégralité.

Alors qu'il est enfin installé dans les buts, le club ne parvient pas à se maintenir en Ligue 1. Il rebondit en Championship. Il y passe trois saisons avec Nottingham Forest. En mai 2022, il est le héros de tout un peuple en qualifiant son équipe pour la finale de play-offs grâce à ses trois tirs au but arrêtés. Brice Samba revient en France l'été dernier après avoir permis à ce monument du football anglais de retrouver l'élite plus de vingt ans après l'avoir quittée.

Samba rejoint le RC Lens et se montre plus que solide. Auteur de dix clean-sheets, il est un grand artisan de la belle saison des Sang et Or. Et si les pensionnaires de Bollaert possèdent la meilleure défense du championnat avec seulement 21 buts en 27 matchs, il n'y est certainement pas étranger.