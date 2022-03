Equipe de France: ce que Varane pense du désaccord entre Mbappé et la FFF sur les sponsors

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du match des Bleus contre l’Afrique du Sud (ce mardi à 21h15), Raphaël Varane s’est exprimé sur le refus de Kylian Mbappé de participer aux opérations avec les sponsors de l’équipe de France. Le défenseur de Manchester United a admis qu’une réflexion devait être menée sur ce sujet.

C’est le sujet qui a agité le début de rassemblement des Bleus. En début de semaine dernière, “l’affaire” des sponsors à éclaté à Clairefontaine après le refus de Mbappé de participer à des opérations commerciales avec des partenaires de l’équipe de France. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du match amical des Bleus face à l’Afrique du Sud (ce mardi à 21h15), Raphaël Varane est revenu sur cet épisode.

>> Revivez la conf de Deschamps et Varane avant l'Afrique du Sud

Pour le défenseur des Bleus, une réflexion est à mener sur ce sujet, même s’il ne semble pas tout à fait d’accord avec la manière dont Mbappé a voulu faire entendre sa voix. "Oui, sur le fond, je pense que c'est une évidence, il y a des choses à changer, à améliorer, mais sur la forme, on peut en discuter, la Fédération est ouverte aux discussions. Nous, les joueurs, ça ne nous affecte pas plus que ça. On est tous focus sur le terrain. Mais il va y avoir une évolution et c'est normal. Du côté de Kylian mais aussi de la fédération et du groupe France de façon globale, il y a des discussions, c'est normal, ça fait partie des évolutions de notre génération et du temps dans lequel on vit", a détaillé Varane, qui a assuré, dans un sourire, en avoir parlé avec l’attaquant français.

"J'ai déjà été confronté à ce genre de situation"

Le joueur du Manchester United a également confié avoir déjà dû faire face à cette problématique. "J’ai déjà été confronté à ce genre de situation. Comme je l'ai dit, il faut une évolution et des discussions. En tant que joueurs, on se sent tous concernés, on a tous un droit à l’image, on est tous des personnages publics, c'est pas le cœur de notre métier mais ça en fait partie."

Dans une interview à L’Equipe, l’avocate de Kylian Mbappé, Delphine Verheyden, a détaillé ce lundi les attentes de l’attaquant parisien sur l’exploitation de son image en équipe de France. La convention signée par chaque international avant sa première sélection, qui liste les droits et les devoirs du joueur, est notamment jugée obsolète.