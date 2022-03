Equipe de France en direct: l'avocate de Mbappé lance un ultimatum à la FFF

Interrogée par L'Equipe, Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé et spécialiste du droit à l'image, explique pourquoi l’attaquant a snobé la dernière opération marketing de l’équipe de France et appelle à un changement de contrat avant la Coupe du monde 2022: "Revoir sans tarder, et avant l'ultime shooting de septembre qui couvrira la Coupe du monde, la convention, lance-t-elle. Il n'est plus possible pour la FFF de fonctionner de cette façon et avec cette convention initiale sans en parler aux joueurs à chaque début de saison."

