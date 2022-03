Équipe de France: Clauss, Nkunku, Saliba… quels numéros pour les nouveaux Bleus?

Le groupe de l’équipe de France a accueilli plusieurs nouveaux joueurs ces derniers jours: Jonathan Clauss, le latéral de Lens, Christopher Nkunku, le milieu de terrain de Leipzig, et William Saliba, le défenseur de l’OM. En attendant leur première sélection, les trois bizuths connaissent déjà leur numéro de maillot.

Lorsque l’équipe de France intègre un nouveau joueur, c’est toujours un petit événement. Et cette semaine, ils sont trois dans ce cas. Didier Deschamps a profité du début de printemps pour amener du sang-neuf au sein de son groupe. Le sélectionneur des Bleus a convoqué pour la première fois Jonathan Clauss, Christopher Nkunku et William Saliba. Le trio a été appelé pour préparer les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire, ce vendredi à Marseille (21h15), et face à l’Afrique du Sud, mardi à Lille (21h15).

En attendant une éventuelle première sélection, les bizuths connaissent déjà leur numéro de maillot. Clauss portera le 15. Après avoir été célébré par ses coéquipiers et le stade Bollaert, le latéral du RC Lens (29 ans) a débarqué les yeux brillants à Clairefontaine. Au point d’apparaître un peu perd dans une vidéo diffusée par la FFF. "Je ne sais même pas où c’est. C’est là qu’on rentre?, a-t-il demandé à un caméraman, un peu déboussolé, devant le bâtiment réservé aux Bleus. Je l’imaginais un peu différemment. Wouah… Je suis un enfant. Je n’ai pas de mots."

"Ce n’est qu’une étape", relativise Nkunku

Nkunku a lui hérité du n°12. Etincelant avec Leipzig, le milieu de terrain de 24 ans a bien l’intention de se faire une place parmi les champions du monde. "Cette convocation, ce n'est pas une fin en soi, a expliqué l’ancien Parisien dans Rothen s’enflamme sur RMC. Ce n'est qu'une étape. La prochaine est encore plus dure : rester le plus longtemps possible."

Saliba, lui, ne pensait pas rejoindre aussi tôt les coéquipiers d’Hugo Lloris. Mais le défenseur de l’OM (21 ans) a été appelé en renfort après le forfait de Benjamin Pavard, testé positif au Covid-19. Il portera le n°2. "Je pensais être sélectionné en Espoirs mais on m’a passé un coup de fil pour me dire que je devais passer en A, a expliqué le roc de 21 ans à RMC Sport. C’est une très grande fierté. Je connais Clairefontaine, mais pas le château. Je suis très content d’être ici (…) Quand tu es appelé une fois, tu as envie de rester le plus longtemps possible, donc je vais travailler encore plus pour revenir".