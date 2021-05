Equipe de France: sur quelle chaine regarder l’annonce de liste de Deschamps pour l’Euro

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, va dévoiler ce mardi soir vers 20h20 la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l’Euro.

La fin du suspense approche. Didier Deschamps va annoncer ce mardi la liste des 26 joueurs retenus avec l’équipe de France pour disputer l’Euro. Comme il en a pris l’habitude dans de telles circonstances, le sélectionneur se rendra sur un plateau de télévision. Le format changera un peu puisqu’il donnera une interview commune sur TF1 et M6 et répondra aux questions des journalistes Nathalie Iannetta et Marie Portolano. Vous pourrez retrouver toutes les informations en direct sur RMC mais aussi sur notre site dans notre live commenté.

Deschamps devrait égrener les noms des joueurs retenus aux alentours de 20h20. L’un d’entre eux sera particulièrement attendu: celui de Karim Benzema. Selon L’Equipe et Le Parisien, l’attaquant du Real Madrid devrait bien être appelé par le sélectionneur, cinq ans et demi après sa dernière apparition en sélection.

Auteur d’une grosse saison avec le Real Madrid (29 buts en 45 sélections), l’attaquant n’avait plus porté le maillot français depuis le 6 octobre 2015 et un match amical face à l’Arménie. Une absence en raison de son implication présumée dans l’affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena.

Didier Deschamps lèvera le doute ce mardi soir et répondra ensuite aux questions des journalistes en conférence de presse après sa prise de parole à la télévision. L’équipe de France évoluera dans le groupe F avec l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Elle débutera la compétition le 15 juin (21h) face à l’Allemagne à Munich.

La lsite sera bien sûr aussi à suvire en édition spéciale sur RMC et sur BFMTV, avec les grands débuts à l'antenne de Stéphane Guy, qui sera présent sur les chaînes pendant l'Euro.