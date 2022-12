Équipe de France: comment les Bleus se sont entraînés à trois jours de France-Pologne

Au lendemain de la défaite de la France contre la Tunisie au Mondial 2022, les Bleus se sont entraînés jeudi avec pour objectif d'entretenir les niveaux de forme et de basculer vers la préparation du huitième de finale contre la Pologne (dimanche, 16h).

Marcus Thuram, qui n'avait pas pu jouer mercredi en raison de problèmes gastriques, a effectué le footing avec ceux qui avaient joué la veille puis des courses à haute intensité avec Cyril Moine.

Les trois gardiens ont travaillé avec Franck Raviot. Puis Alphonse Areola et Hugo Lloris ont rejoint les dix joueurs qui avaient peu ou pas joué pour un jeu réduit, très rythmé et très disputé. Ces dix joueurs avaient auparavant effectué un échauffement et des exercices techniques, le tout avec le ballon, sous la conduite de Guy Stéphan. La séance s'est terminée par des frappes et des étirements.

"Le match arrive très vite"

"À partir d'aujourd'hui, on va commencer à aborder le sujet", a déclaré en conférence de presse Kingsley Coman à propos de l'étude du jeu polonais. "Il faut qu'on passe à autre chose", a complété Randal Kolo Muani peu après, pour expliquer qu'il était nécessaire de ne pas trop s'attarder sur la contre-performance face à la Tunisie. "Le match contre la Pologne arrive très vite. On est déjà concentrés pour le prochain match", a ajouté le jeune attaquant de l'Eintracht Francfort.