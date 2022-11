Equipe de France: malade, Marcus Thuram n’a pas pu être titularisé contre la Tunisie

Didier Deschamps avait prévu de titulariser Marcus Thuram ce mercredi pour le troisième match de poule des Bleus à la Coupe du monde face à la Tunisie. Mais l’attaquant tricolore n’a finalement pas pu tenir sa place.

Le sort l’a finalement privé d'une première titularisation en Coupe du monde. Ce mercredi, pour le dernier match de poule de l’équipe de France contre la Tunisie (défaite 1-0), Marcus Thuram devait débuter le match sur le front de l’attaque. Mais le joueur du Borussia Mönchengladbach était un peu malade. Il s'est notamment plaint de maux de ventre.

Kolo Muani en profite

Entré en toute fin de match contre l’Australie (4-1) puis aux alentours de l’heure de jeu face au Danemark (2-1), Marcus Thuram cumule 30 minutes de jeu depuis le début de ce Mondial qatari. Alors qu’Olivier Giroud a été mis au repos face aux Aigles de Carthage, c’est finalement Randal Kolo Muani qui a été aligné sur le front de l’attaque des Bleus.

Ce mercredi soir, Didier Deschamps avait décidé d’opérer une large revue d'effectif, avec neuf changements dans son onze par rapport à la victoire contre le Danemark il y a quatre jours. A l’issue de la rencontre, le sélectionneur tricolore a expliqué ce choix.

"Des joueurs étaient à risque et on avait fait deux matchs à haute intensité, a justifié Didier Deschamps sur TF1 après le coup de sifflet final. Ça permet aux entrants de voir la différence qu’il y a, c’est un match de Coupe du monde. L'objectif est atteint, on va récupérer, une deuxième compétition va démarrer."