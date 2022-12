France-Tunisie: "Ils avaient plus d'envie que nous, des joueurs ont joué avec le frein à main", concède Kolo Muani

Pour le moment, la France s'est inclinée 1-0 face à la Tunisie ce mercredi - la Fédération française de football (FFF) a déposé un recours auprès de l'UEFA pour faire validé le but d'Antoine Griezmann injustement refusé. Présent en conférence de presse, Randal Kolo Muani est revenu sur ce mauvais résultat concédé.

Fortement remaniée, avec neuf changements par rapport au Danemark, l'équipe de France a subi les assauts des Tunisiens pendant la quasi-totalité de la rencontre, avant que certains cadres n'entrent en jeu pour apporter leurs qualités. Finalement la Tunisie s'est imposée 1-0 face aux Bleus mercredi... même si la FFF a porté réclamation auprès de la Fifa pour faire valider le but d'Antoine Griezmann. Celui-ci a été annulé par le VAR alors que celle-ci n'avait plus le droit d'intervenir.

Titularisé à la pointe de l'attaque des Bleus, Randal Kolo Muani n'a eu que très peu de ballons dangereux à se mettre sous la dent. Interrogé en conférence de presse, l'ancien Nantais est revenu sur le match, et les ingrédients qui ont manqué aux Bleus pour bien figurer.

"Ils avaient une défense très costaud. Pas mal d’envie. Ils avaient plus d’envie que nous. C’est pour ça qu’ils ont mis plus d’impact, qu’ils ont gagné plus de duels. Pas mal de joueurs ont joué avec le frein à main, il y avait une pression difficile à gérer. On est passés à côté de ce match. C’est bien de l’avoir joué pour se rendre compte à quel point le niveau de la Coupe du monde est élevé", a t-il reconnu.

Neuf changements, et cinq joueurs à un poàste inhabituel

Si Didier Deschamps a prouvé par le passé qu'il pouvait être un adepte des paris risqués, celui de mercredi l'était tout particulièrement. En faisant neuf changements dans son onze de départ et en alignant cinq joueurs (Camavinga, Disasi, Guendouzi, Fofana et Coman) à des postes inhabituels pour eux, le sélectionneur n'a pas mis ses joueurs dans le plus grand confort. Sanctionné par un but de Wahbi Khazri (58e) après plusieurs avertissements et un but logiquement refusé en début de match, l'équipe de France s'est inclinée. Didier Deschamps a concédé sa première défaite en phase de groupes de Coupe du monde... jusqu'à preuve du contraire par la Fifa.