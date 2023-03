Equipe de France: les choses à savoir sur Khephren Thuram, pressenti pour être appelé pour la première fois

Selon les dernières indiscrétions, Khephren Thuram (21 ans) pourrait être appelé en équipe de France, ce jeudi par Didier Deschamps. Il deviendrait le troisième membre de la famille en Bleus après Lilian son père, et Marcus, son frère.

Le troisième Thuram en Bleus?

C’est incontournable: parler de Khephren Thuram (21 ans), c’est parler de ses liens de parenté. Le milieu de terrain de Nice, pressenti pour être appelé en équipe de France par Didier Deshamps ce jeudi, est le fils de Lilian, ancien recordman de sélections (142) avec les Bleus. Il est aussi le frère de Marcus (25 ans, 8 sélections) qui devrait aussi être appelé. Khephren pourrait donc être le troisième Thuram en équipe de France alors que son père avait expliqué ne pas avoir poussé ses fils à suivre sa voie dans le ballon rond.

Ils l’ont tout de même choisie et l’ancien défenseur a alors joué un rôle prépondérant dans l’accompagnement de Khephren (et Marcus) vers le haut niveau en lui infligeant une cure d’humilité dès ses jeunes années. Une licence dans le modeste club de l’Olympique de Neuilly, pas de centre de formation de club avant sa deuxième année à l’INF Clairefontaine… et pas de grosse voiture trop vite. En décembre 2021, Khrephren s’amusait ainsi de rouler en Hyundai. "J'étais un peu obligé de l'avoir, confiait-il dans L’Equipe. C'est mon père qui l'a choisie pour ne pas que je prenne une trop grosse voiture. Mais là, j'ai le droit de la changer. C'est normal de franchir les étapes, de ne pas commencer par un gros contrat et une grosse voiture."

Lancé à Monaco par Thierry Henry

S’il a porté le maillot du Barça, où évoluait son père, à ses débuts comme footballeur en herbe, Khephren Thuram a ensuite joué pour l’Olympique de Neuilly avant de rejoindre le plus côté club de Boulogne-Billancourt en région parisienne. Sous la pression de son père, il a attendu sa deuxième année de formation à l’INF Clairefontaine pour rejoindre le centre de formation d’un club pro. Ce fut Monaco, où Thuram père a aussi été formé. C’est aussi à l’ASM que le jeune milieu de terrain a disputé ses premières minutes en pro sous les ordres de Thierry Henry, ancien partenaire de Lilian en Bleus. L’ancienne légende d’Arsenal l’avait lancé en Ligue des champions à seulement 17 ans en 2018 lors de son passage furtif sur le banc. Thuram a quitté Monaco l’été suivant pour rejoindre Nice, le grand rival azuréen.

Installé par Vieira à Nice, un autre proche de Lilian

A Nice, Khephren Thuram a retrouvé un proche de son père, Patrick Vieira, alors entraîneur du Gym. L’ancien milieu de terrain des Bleus l’a lancé progressivement en équipe première (16 matchs en 2019-2020) avant d’en faire un titulaire comme sentinelle la saison suivante jusqu’à son éviction en décembre 2020. Il était resté incontournable sous les ordres de l’intérimaire Adrien Ursea, puis avec Christophe Galtier (2021-2022), Lucien Favre (2022-janvier 2023). Il semble avoir encore franchi depuis la nomination de Didier Digard en janvier dernier.

Courtisé par le PSG l’été dernier

S’il n’en a pas tout de suite fait un titulaire incontournable à son arrivée à Nice, Christophe Galtier a pourtant beaucoup apprécié le profil de Khephren Thuram lors de son année avec le Gym (2021-2022). Il aurait même poussé pour tenter de le recruter au PSG après sa signature dans la capitale l'été dernier. Nice s’y était opposé et Lilian Thuram n’aurait pas été très convaincu par un départ de son rejeton à Paris.

Capable d’évoluer un peu partout au milieu de terrain

La forte pression sur son nom ne porte pas préjudice au milieu de terrain, loué pour son style de jeu, son caractère facile et son humilité. Khephren fait surtout l’unanimité pour ses élégantes qualités footballistiques. Il joue buste droit, tête levée, peut casser des lignes par ses passes ou ses accélérations soudaines. Il s’adapte aussi à différents schémas: comme sentinelle, à deux au milieu ou plus offensif comme c’est le cas actuellement à Nice. Il complète progressivement son panel encore imparfait, comme le lui a récemment rappelé Thierry Henry. "Parlons peu, parlons, bien, quand vas-tu commencer à mettre des buts?", lui lancé "Titi" en février dernier après la victoire de Nice à Marseille (1-3). "Ce n’est pas assez, j’ai marqué cette saison mais je devrais plus marquer", lui a répondu le milieu, auteur de huit buts depuis ses premiers pas en pros.

Les deux frères enfin coéquipiers après avoir été adversaires?

Avec Marcus et Khephren, les Bleus pourraient accueillir une nouvelle fratrie après les frères Hernandez. Les deux Thuram auraient pu évoluer ensemble cette saison puisque le nom de Marcus a été murmuré du côté de Nice l’été dernier. Ils se sont déjà affrontés en janvier 2019, en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Marcus, auteur du but de l’égalisation, était sorti vainqueur avec Guingamp (2-2, 5 tab 4) face à Monaco d’une confrontation à laquelle Khephren avait pris part en entrant en jeu à la 80e minute.