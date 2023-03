Équipe de France: Samba et Lafont en concurrence, Guendouzi grand perdant? Les tendances de la liste

Didier Deschamps dévoile ce jeudi la première liste de l'équipe de France depuis la Coupe du monde au Qatar. Au poste de gardien et dans l'entrejeu, de nouvelles têtes pourraient faire leur apparition.

· Gardiens: Maignan nouveau numéro un, Samba et Lafont en concurrence

Après les retraites internationales du capitaine recordman Hugo Lloris et de Steve Mandanda, Mike Maignan est promis au statut de gardien numéro un de l'équipe de France. Il a repris la compétition avec l'AC Milan contre l'Atalanta le 26 février, avant d'enchaîner. Pour les rôles de numéro deux et numéro trois, c'est moins clair.

Didier Deschamps a beaucoup échangé ces derniers jours avec Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs. Il n'est, semble-t-il, pas question de perturber la préparation de l'Euro Espoirs prévu cet été. Deux matchs amicaux sont au programme: Angleterre le 25 mars, Espagne le 28 mars. Illan Meslier (Leeds), né en 2000 et capitaine des Espoirs, ne devrait pas rejoindre le château des A tout de suite. Lucas Chevalier (Losc), né en 2001, prendra le relais pour les JO de Paris.

Cela ouvre la voie à Brice Samba qui, malgré ses 28 ans, a séduit Franck Raviot. L'entraîneur des gardiens des Bleus a assisté au match de Ligue 1 à Bollaert entre Lens et Nantes pour également observer Alban Lafont. Il y a un match entre les deux pour accompagner Alphonse Areola, qui n'est plus seulement cantonné aux matchs de Ligue Europa Conférence avec West Ham depuis la blessure fin février du titulaire Łukasz Fabiański. La capacité à accepter un rôle de doublure sera un paramètre important dans la décision prise entre Lafont et Samba. Il restera au sélectionneur d'établir la hiérarchie au début du rassemblement.

>> Les tendances de la liste de Deschamps pour la défense et l'attaque

· Milieux: Guendouzi grand perdant, Thuram et Koné récompensés ?

Blessé pour la Coupe du monde 2022, Paul Pogba (Juventus) est revenu dans le groupe de la Juventus le 29 janvier dernier. Mais il n'a que très peu joué (22 minutes contre le Torino, 13 contre la Roma). Encore plus problématique: il s'est fait une petite déchirure aux adducteurs qui l'a privé de la rencontre face à la Sampdoria le week-end dernier. N'Golo Kanté (Chelsea), lui aussi forfait cet automne, n'est quant à lui plus blessé. Il a repris l'entraînement collectif fin février, sans pour autant avoir repris la compétition depuis.

Une interrogation existe autour des Marseillais. Mattéo Guendouzi, qui était au Qatar, n'est plus un titulaire indiscutable à l'OM. Sa place est en danger et il risque bien d'être le grand perdant de la liste, alors que son coéquipier et capitaine Valentin Rongier a lui été pré-convoqué pour la première fois de sa carrière.

Les internationaux Espoirs Manu Koné, pièce maîtresse du Borussia Mönchengladbach, et Khéphren Thuram, cadre de l'OGC Nice qui confirme toutes ses qualités et sa polyvalence, intéressent Didier Deschamps. Mais il s'agit de deux joueurs clés de Sylvain Ripoll.

Finalement, Adrien Rabiot, en grande forme avec la Juventus, fera certainement office de patron du milieu de terrain des Bleus avec Aurélien Tchouaméni (Real Madrid). Youssouf Fofana (AS Monaco) devrait aussi poursuivre l'aventure.