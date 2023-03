Real-Liverpool: la très courte réponse de Benzema sur l'équipe de France et Deschamps

Auteur de l’unique but ce mercredi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool (1-0, 6-2 en cumulé), Karim Benzema s’est arrêté au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre. Dans un clin d'œil, l’attaquant français a notamment évoqué sa récente passe d’armes médiatique avec Didier Deschamps.



L’actualité le liant à l’équipe de France n’est jamais loin. Après avoir enflammé les réseaux sociaux avec deux petites stories Instagram en réponse à une interview de Didier Deschamps le week-end dernier, Karim Benzema était de retour sur les terrains ce mercredi soir à l’occasion du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool (1-0, 6-2 en cumulé). Auteur de l’unique but de la rencontre, l’attaquant merengue n’a pas échappé à un sous-entendu sur sa passe d’armes médiatique avec le sélectionneur des Bleus.

Alors qu’il lui était demandé s’il avait quelque chose "à déclarer", en référence à l'équipe de France et Didier Deschamps, Benzema a botté en touche. "Rien à déclarer", a lâché le Ballon d’or dans un clin d'œil au micro de Canal+. S'il a pourtant promis de "s’expliquer pour le peuple" à propos de ce dossier, Benzema a visiblement estimé que ce n’était pas le bon moment.

Pour rappel, l’attaquant du Real s’est moqué de Didier Deschamps dans deux stories Instagram. "Mais quelle audace”, a notamment écrit Benzema (avec un émoji clown) en reprenant un extrait d’une interview dans laquelle le sélectionneur donnait sa version des faits à propos du forfait du Madrilène avant le début de la dernière Coupe du monde.

Benzema rassurant après un coup reçu au tibia

Concernant la victoire des Madrilènes, qui ont assuré la qualification après le scénario renversant du match aller, Benzema a fait part de sa grande satisfaction. "On a fait le job au match aller et on les a respectés au match retour. C'était un grand match avec beaucoup d'intensité. Ce sont des matches de haut niveau, ce n'est jamais facile, cela se joue sur des détails. On a maîtrisé notre sujet je dirais. Quand on a des occasions, il faut les mettre au fond et on a réussi à le faire", a-t-il savouré au micro de Canal+.

Alors qu’il a été aperçu grimaçant après son but, Benzema, sorti à la 82e minute, s’est également montré rassurant. "C'est le tibia. C'est un coup, tranquille, rien de grave", a-t-il indiqué. Tous les feux sont donc au vert. Du moins avec le Real.