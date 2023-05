Equipe de France Espoirs: la question du ramadan a provoqué une crise interne, Mbappé dément être intervenu

Durant le dernier rassemblement de l’Equipe de France Espoirs, la question du ramadan était devenue un sujet délicat. Certains éléments des Bleuets, désireux de faire leur jeûne, auraient même songé à mener une action collective selon L’Equipe. Cité dans ces révélations, Kylian Mbappé est monté au créneau pour démentir toute intervention.

Entre fin mars et mi-avril, de nombreuses polémiques ont vu le jour concernant l’encadrement de la pratique du ramadan dans le football. Les catégories jeunes n’ont pas fait exception. Selon l’Equipe, plusieurs éléments de la sélection de Sylvain Ripoll ont d'abord refusé de décaler leur jeûne durant le dernier rassemblement des Espoirs, comme cela était demandé chez les A.

Désireux de respecter cette pratique religieuse, certains Bleuets ont émis plusieurs idées, sur leur groupe WhatsApp, afin d’être entendus. L'une d’elle était de protester dans le bureau du sélectionneur, une autre consistait à faire grève. Les jeunes pousses ont finalement renoncé à toute action collective. Des joueurs auraient accepté de ne pas faire le jeûne, tandis que d’autres auraient "sauté" quelques jours.

Selon L'Equipe, Kylian Mbappé aurait été sollicité pour intervenir auprès des joueurs de l'équipe de France. L'attaquant du PSG aurait assuré aux Bleuets comprendre leur point de vue mais les aurait dissuadés de procéder à une action collective. Toutefois, l'attaquant du PSG a pris la plume digitale quelques heures plus tôt pour démentir avec force toute intervention auprès des Bleuets. "Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp…", a-t-il écrit sur Twitter.

Larouci et Gouiri contrariés

Yasser Larouci et Amine Gouiri auraient été marqués et contrariés par cet évènement. Rappelons que durant la tournée, les Bleuets s’étaient inclinés lourdement 4-0 contre l’Angleterre, et avaient concédé le nul face à l’Espagne (0-0).

Durant cette période, les débats concernant la pratique du ramadan dans le sport se sont multipliés. À Nantes, Antoine Kombouaré (récemment démis de ses fonctions d’entraineur) avait écarté pendant plusieurs semaines Jaouen Hadjam qui refusait de rompre son jeûne les jours de match.

Le cas Hadjam n’est pas le seul à avoir fait parler. Durant son court passage à Nice, Christophe Galtier aurait regretté la présence de nombreux musulmans pratiquant le ramadan. La FFF avait aussi interdit aux arbitres d’interrompre un match pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne.