Equipe de France: "Courage Corinne", le syndicat des entraîneurs vole au secours de Diacre après la fronde des joueuses

Alors que plusieurs joueuses ont décidé de se mettre en retrait de l'équipe de France tant que Corinne Diacre en serait à la tête, l’UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français, a apporté son soutien à la sélectionneure des Bleues.

Corinne Diacre peut compter sur quelques soutiens. En pleine tempête depuis les annonces de Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Perle Morroni, qui ont toutes décidé de se mettre en retrait de l’équipe de France tant que Corinne Diacre (et son staff) en serait à la tête, l'Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français (UNECATEF), le syndicat des entraîneurs hexagonaux, a pris la défense de la sélectionneure ce lundi.

>> Crise en équipe de France féminine: toutes les infos EN DIRECT

"Courage Corinne, derrière toi, ce qui est attaqué, c’est aussi la fonction d’entraîneur qui est ciblée, écrit l'UNECATEF dans un communiqué. Tu n’es pas seule dans cette épreuve, la confrérie toute entière, avec l’UNECATEF, se sent meurtrie. On comprend aisément que des joueurs ou des joueuses revendiquent pour améliorer leurs conditions de travail. Le chantage à la non-participation à une Coupe du monde n’est lui pas audible ! Car dans ce cas, il s’agit bien d’un chantage ‘c’est elle ou moi’. C’est la porte ouverte à toutes les dérives avec des conséquences désastreuses."

"Le collectif prime sur l'individu"

"Que restera-t-il de la crédibilité des entraîneurs quand une seule voix déclenchera le limogeage d’un entraîneur ou d’un sélectionneur ? Appartiendra-t-il aux joueuses ou aux joueurs de participer à l’entretien d’embauche d’un staff ? Il est urgent de rappeler qu’être footballeuse ou footballeur est un bonheur avant d’être un métier et que le collectif prime sur l’individu. L’entraîneur est le garant de ce collectif", poursuit le syndicat présidé par Raymond Domenech.

Vendredi dernier, après que la capitaine des Bleues Wendie Renard a annoncé sa mise en retrait de la sélection à quelques mois du Mondial, les attaquantes parisiennes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto lui ont emboîté le pas. Samedi, c'est Perle Morroni, défenseure de l'OL aux 11 sélections, qui a à son tour claqué la porte.

"C’est une décision qui trottait dans ma tête depuis un moment, même après l’Euro. Au regard des matchs, de la situation, des réunions que j’ai pu faire avec la coach, j’ai pris cette décision d’arrêter, a expliqué Wendie Renard dans un entretien à RMC Sport dimanche. Ce maillot je l’aime, et parce que je l’aime, j’ai pris cette décision qui fait mal personnellement. Mais qui je l‘espère aidera dans le présent et dans le futur à prendre des bonnes décisions pour que l’on mette ce maillot où il mérite d’être."