Portugal-France: plus de 7500 supporters bleus à Budapest

L'équipe de France pourra compter sur le soutien de ses amoureux lors de son troisième match de poule de l'Euro 2021, mercredi face au Portugal (21h). En effet, plus de 7.500 supporters des Bleus prendront place dans la Puskas Arena de Budapest (Hongrie).

Ils seront là, présents en nombre pour ce grand rendez-vous, et déterminés à se faire entendre. Alors que l'équipe de France affrontera mercredi soir le Portugal à Budapest (Hongrie) dans le dernier match du groupe F, les Bleus pourront compter au coeur de la Puskas Arena sur le soutien de 7.554 fidèles, selon la FFF.

C'est trois fois plus que lors du premier match contre l'Allemagne à Munich, où les fans tricolores étaient environ 2.500, et c'est mieux que lors du match contre la Hongrie samedi dernier, où 5.700 supporters français avaient dû faire face à près de 60.000 Hongrois déchaînés - et malheureusement auteurs pour certains de cris racistes.

Objectif première place

Pour la première fois de la compétition, l'équipe de France ne sera d'ailleurs pas en territoire hostile, puisque la Puskas Arena fera office de terrain neutre face aux Portugais de Cristiano Ronaldo.

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Bleus seront assurés de la première place s'ils s'imposent. En cas de nul et de succès de l'Allemagne contre la Hongrie, ils termineront deuxièmes. Et si défaite il y a, Hugo Lloris et ses camarades devront probablement se contenter de la troisième place.