Équipe de France: des forfaits, mais aussi des bonnes nouvelles à une semaine de la liste

En ce 1er novembre, soit huit jours avant la liste de Didier Deschamps et 21 jours avant le premier match des Bleus contre l'Australie, RMC Sport réalise un état des lieux sur l'infirmerie de l'équipe de France.

Kanté et Pogba ont déclaré forfait

Plus d'espoir pour N’Golo Kanté et de Paul Pogba. Les mauvaises nouvelles ont été annoncées par les joueurs eux-mêmes ou leurs clubs respectifs. Le staff des Bleus ne communique pas sur le sujet dans la mesure où ils ne sont pas convoqués dans le cadre de dates internationales, en tout cas pas encore. Le sélectionneur Didier Deschamps le fera donc au moment de l'annonce de la liste, pas avant.

Varane et Maignan ne rejoueront pas avant le Mondial

Raphaël Varane et Mike Maignan, tous deux sur la voie de la guérison ne joueront pas avant le coup d’envoi du Mondial. Le premier, touché aux ischios le 22 octobre avec Manchester United, est en soins à Clairefontaine avec une partie du staff médical des Bleus, le but étant de lui permettre d'intégrer la liste et d'être à opérationnel pour jouer contre l'Australie. C'est l’accord qui a été passé avec le sélectionneur. Quant à Maignan, s'il est venu à Clairefontaine la semaine dernière pour faire un point, il continue de se remettre sur pied dans son club à Milan. La cause, une rechute au mollet gauche le 19 octobre dernier à l'entraînement. Il est blessé depuis le match contre l'Autriche en Ligue des Nations, fin septembre dernier.

Des bonnes nouvelles, quand même

Au chapitre des bonnes nouvelles, le retour à l'entraînement collectif de Lucas Hernandez avec le Bayern lundi en est une. Le défenseur pourrait renouer avec la compétition ce week-end. Le champion du monde 2018 était sur le flanc depuis septembre dernier. Touché aux ischios contre Barcelone, il avait manqué le dernier rassemblement des Bleus. Lucas Digne a lui retrouvé la compétition avec Aston Villa en entrant en jeu sur les deux derniers matches. Il était absent des terrains depuis la mi-septembre, touché à la cheville droite.

Le principe de précaution pour Benzema a été levé. Le Ballon d'or, touché aux quadriceps de la cuisse gauche depuis dix jours (il a manqué trois matches) s'entraîne seul et devrait quand même être préservé contre le Celtic mercredi en Ligue des champions. Le staff des Bleus continue de suivre l'évolution des prétendants à la liste tout en croisant les doigts pour que la mauvaise série s'arrête-là. Des matchs de championnat sont programmés le week-end qui suit l'annonce de la liste.

Un délai supplémentaire si besoin pour compenser des blessures

Au cas où, le sélectionneur pourra profiter du délai imparti jusqu’au lundi 14 novembre avant 19h, et le dépôt de la liste officielle auprès de la FIFA, pour se laisser une possibilité de pallier un éventuel forfait. Dans ce cas précis, il devra puiser dans la liste des 55 joueurs déposée le 21 octobre. Et ce sera aussi, le cas jusqu'à la veille du premier match officiel de la Coupe du monde pour un joueur de champ.

Chez ces prétendants à la liste, Kamara a repris l'entraînement collectif avec Aston Villa après s'être soigné à Dubaï au centre médical de la FIFA pour sa blessure au ligament d'un genou. Il pourrait rejouer contre Manchester United le 6 novembre prochain. Le staff des Bleus surveillera aussi le cas de Jules Koundé, sorti sur blessure à la cuisse gauche dimanche avec Barcelone. Mais aussi Tchouaméni, qui n'a pas joué contre Girona (1-1) dimanche pour une gêne musculaire.