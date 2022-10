Equipe de France: le message rassurant de Varane en vue du Mondial

Victime d'une lésion du biceps fémoral face à Chelsea le 22 octobre, Raphaël Varane veut rester optimiste quant à sa participation pour la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Actuellement à Clairefontaine, il poursuit ses soins.

Blessé le week-end passé avec Manchester United, Raphaël Varane est désormais incertain pour la Coupe du monde, qui débute le 20 novembre. Son absence étant estimée entre trois et quatre semaines, le défenseur central a encore une chance d’être appelé par Didier Deschamps. Le joueur semble, lui, optimiste. Depuis Clairefontaine, où il semble suivre ses soins, Varane a posté quelques mots rassurants : "Merci à tous pour vos messages cette semaine ! Je me suis entraîné dur et je me sens beaucoup mieux."

Le week-end dernier face à Chelsea, l'ancien défenseur du Real Madrid a vu son genou droit se bloquer dans le sol après un contrat avec Pierre-Emerick Aubameyang. La réaction de l'international tricolore a été immédiate: une moue de douleur et une projection instantanée sur le sol en se tenant la jambe.

>> Suivez l'actualité de la Coupe du monde en direct

Un autre contre-la-montre en 2016

En 2016, Varane s’était déjà lancé dans une course contre-la-montre. Victime d’une blessure à la cuisse, il avait espéré pouvoir être rétabli au cours de l’Euro, mais avait finalement été remplacé dans la liste des 23 par Adil Rami. Deschamps n’avait alors pas voulu prendre de risques. Deux ans plus tard, il était devenu champion du monde en Russie, et est aujourd'hui un des cadres de Deschamps avec ses 87 sélections.

L’équipe de France entamera la défense de son titre face à l’Australie, le 22 novembre, avant de jouer le Danemark le 26 et la Tunisie le 30. Si N'Golo Kanté est assuré de ne pas disputer le Mondial, d'autres joueurs espèrent être du voyage au Qatar, à l'instar de Paul Pogba, Mike Maignan, Lucas Hernandez ou Boubacar Kamara.