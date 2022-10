Equipe de France: bonne nouvelle pour les Bleus, Lucas Hernandez a repris l’entraînement

Blessé aux adducteurs depuis le 13 septembre dernier, Lucas Hernandez a repris les séances collectives ce lundi avec le Bayern Munich. De bon augure en vue de la Coupe du monde au Qatar.

Une bonne nouvelle venue de Bavière pour Didier Deschamps et son staff. Absent depuis plus d’un mois et demi à cause d’une blessure aux adducteurs, Lucas Hernandez a effectué son grand retour à l’entraînement collectif ce lundi avec le Bayern Munich.

Trop juste pour la réception de l'Inter en Ligue des champions ?

S’il n’est pas encore certain d’être dans le groupe dès ce mardi pour affronter l’Inter Milan en Ligue des champions, le Tricolore aura encore trois opportunités de retrouver les terrains avant la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre): contre le Hertha Berlin (5 novembre), le Werder Brême (8 novembre) puis Schalke 04 (12 novembre).

Cette nouvelle intervient alors que plusieurs Bleus sont toujours à l’infirmerie, à un peu plus d’une semaine de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, le 9 novembre. En plus du forfait déjà acté de N’Golo Kanté, Raphaël Varane, Jules Koundé, Mike Maignan ou encore Paul Pogba sont actuellement sur le flanc.