Equipe de France: Desailly ne voit pas Benzema comme un titulaire indiscutable

Avant le début de l'Euro ce vendredi, Marcel Desailly était l'invité de l'émission "Rothen Régale" ce vendredi sur RMC. Il s'est confié sur les chances des Bleus et le retour de Karim Benzema.

Il est convaincu que les Bleus ont les armes pour réussir le doublé Coupe du monde-Euro. Comme leurs aînés en 1998-2000. Invité de l'émission "Rothen Régale" ce vendredi sur RMC, Marcel Desailly s’est montré confiant quant aux chances de l’équipe de France pour l’Euro (11 juin-11 juillet).

"Elle a avec un vrai statut, on sait qu'elle peut aller au bout, a confié l’ancien défenseur central, grand artisan des succès français en 1998 et en 2000. On sent qu'elle peut refaire la folie de victoire, comme nous en 2000. Nous on restait sur le sentiment qu'on avait pas été les meilleurs en 1998. On avait à cœur de prouver qu'on était la meilleure équipe (en 2000). Cette nouvelle génération n'a pas vraiment à prouver quoi que ce soit. Ils ont plus à cœur de se retrouver à travers leur culture de la gagne pour aller au bout. Se retrouver pour cette nouvelle compétition va leur donner une énergie collective incroyable."

"Benzema n'a pas la garantie de jouer"

Même si les Bleus sont nombreux à avoir clamé ces derniers jours qu'ils avaient l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, Desailly ne veut pas croire à un excès de confiance dans les rangs tricolores: "Ils ont une forme d'insouciance, une vraie envie de rester sur la culture de la gagne. Ils sont jeunes et talentueux. Ils ont un côté professionnel et on a vraiment une équipe de killers!", a-t-il affirmé.

Questionné sur le retour en sélection de Karim Benzema, après cinq ans d’absence, l’ex-joueur du FC Nantes et de l’AC Milan s’est dit ravi. Même si, selon lui, il ne faut pas forcément s’attendre à voir l’avant-centre du Real Madrid démarrer toutes les rencontres.

"Le retour de Benzema insuffle un petit quelque chose. Mais qui dit que Benzema va jouer? Il n’a pas la garantie de jouer. Il était arrivé à un point où il était impossible de le laisser de côté. Il est maintenant dans le groupe France, sans être un titulaire indiscutable. C'est au sélectionneur de décider. (…) La qualité première de Benzema, c'est de pouvoir s'adapter à ses coéquipiers et d'être une valeur ajoutée. Il l'a montré après le départ de Cristiano Ronaldo du Real. Deschamps a le choix de voir ce qui sera la meilleure complémentarité pour son groupe. C'est fantastique d'avoir retrouvé Benzema, mais il faut laisser Didier choisir sa meilleure option", a-t-il appuyé, par ailleurs pas inquiet par les tensions entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

"Ça reste dans l'intensité du jeu, c'est rien ce qui s'est passé", a-t-il assuré. C’est face à l’Allemagne, mardi prochain à Munich, que les Bleus attaqueront cet Euro.

