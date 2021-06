Euro: Mourinho s’enflamme pour Benzema

Le retour de Karim Benzema en équipe de France donne une arme supplémentaire à l’attaque des Bleus. Dans un édito pour le tabloïd The Sun, José Mourinho s’est montré dithyrambique et a loué les immenses qualités du buteur du Real.

Tout juste nommé sur le banc de la Roma, après son départ de Tottenham, José Mourinho a également rejoint la rédaction du journal The Sun pendant la durée de l’Euro. Avec sa verve habituelle, le technicien portugais a déjà fait parler de lui en faisant des Bleus le grandissime favori du tournoi, s’attirant une petite pique pleine d’ironie de la part de Didier Deschamps. Dans son édito du jour consacré à quatre attaquants qu’il a entraîné (Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Harry Kane et Karim Benzema), le "Special One" ne tarit pas d’éloges pour le buteur tricolore. Des compliments à la hauteur des espoirs placés en Karim Benzema.

"Le meilleur compliment que vous puissiez faire à Karim Benzema, c’est que Cristiano Ronaldo était amoureux de lui au Real Madrid, a d’emblée assuré le Special One. Et pour Cristiano, être amoureux d’un autre attaquant, cela signifie qu’il fait beaucoup pour Cristiano. Et Karim fait beaucoup pour chaque attaquant qui joue autour de lui. Karim est probablement le seul numéro 9 que je connaisse qui n’est pas égoïste dans son jeu. Sa vision de jeu est incroyable, la façon dont il aime jouer au football, c’est d’évoluer beaucoup de liberté."

Mourinho impatient de voir le trio offensif des Bleus

De retour chez les Bleus après une longue absence en raison de l’affaire dite de la sex-tape, Karim Benzema a montré de belle choses contre le pays de Galles (3-0) et avant de sortir blessé face à la Bulgarie (3-0). Malgré une belle envie, l’attaquant du Real Madrid n’a toujours pas marqué mais a bien combiné avec ses partenaires offensifs.

"Je dirais que Harry Kane marque plus de buts, a probablement plus de cet instinct tueur que Karim, a encore estimé celui qui l’a dirigé à Madrid entre 2010 et 2013. Mais Karim, en tant que joueur, est absolument incroyable et quand vous regardez l’équipe française et que vous imaginez Antoine Griezmann et Kylian Mbappé jouer avec lui, je pense que ça peut être quelque chose de grand. Mbappé est très, très rapide. Griezmann a une qualité de frappe incroyable et il arrive derrière l’attaquant et entre les lignes. Et Karim, la façon dont il interagit avec les gens, est fantastique."

Mourinho: "Benzema fera ressortir le meilleur de Mbappé"

Alignée dans un 4-4-2 en losange avec un Antoine Griezmann en soutien du duo Benzema-Mbappé, l’attaque tricolore a montré de belles choses pendant la préparation. Selon José Mourinho, cette entente pourrait même être sublimée pendant l’Euro grâce à la capacité du Madrilène à faire briller ses partenaires.

"Karim Benzema fera ressortir le meilleur de Kylian Mbappé, comme il l’a fait à Madrid avec Cristiano Ronaldo, a conclu le nouvel entraîneur de la Roma. Comme Harry Kane avec Heung-Min Son. […] Ces interactions sont très importantes et je crois que Karim Benzema, dans cette équipe de France, peut le faire très, très bien."