Équipe de France: Deschamps évasif sur la nouvelle absence de Giroud

Didier Deschamps a choisi de ne pas convoquer Olivier Giroud pour la demi-finale de Ligue des nations face à la Belgique, jeudi prochain à Turin. Le sélectionneur des Bleus s’est montré assez peu loquace au moment d'expliquer son choix.

Un petit malaise dans l’air. À l’heure de commenter la nouvelle absence d’Olivier Giroud dans sa liste, Didier Deschamps a économisé sa salive, ce jeudi en conférence de presse. Interrogé sur le choix de laisser à nouveau de côté l’attaquant de l’AC Milan pour préparer la demi-finale de Ligue des nations face à la Belgique (jeudi prochain à Turin), le sélectionneur des Bleus a répondu sans s’attarder.

"Je ne vais pas vous expliquer plus que je ne l’ai fait. Je fais des choix sportifs par rapport à d’autres joueurs qui sont là, qui étaient là au dernier rassemblement et qui ont donné satisfaction. Je reste sur cette position-là et ce choix-là aujourd’hui."

Deschamps n’a pas répondu à la petite pique de Giroud

L’avant-centre de 35 ans, auteur de deux buts en trois matchs avec les Rossoneri, a pourtant regretté publiquement le manque de communication de son sélectionneur. "Ça m’a surpris un peu, surtout le fait de ne pas avoir été mis au courant avant, a-t-il expliqué dans un entretien diffusé sur TF1. C’est comme ça, il faut avancer et on verra ce que l’avenir nous réserve." Un petit reproche qui a été mentionné dans la question formulée à Deschamps. Mais l’entraîneur de 52 ans n’en a tenu compte dans sa réponse.

Déjà absent lors du dernier rassemblement, début septembre, Giroud avait manqué les deux nuls contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) et en Ukraine (1-1), tout comme le succès face à la Finlande (2-0). L’international aux 110 sélections (46 buts) regardera encore ses anciens partenaires à la télévision la semaine prochaine.