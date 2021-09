Coupe du monde tous les deux ans: Deschamps craint une "banalisation" du tournoi

En conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps s'est positionné sur le projet d'une Coupe du monde tous les deux ans. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France ne voit aucune raison de passer à une édition tous les deux ans, mais a laissé entendre que la formule pourrait bien être adoptée au vu des différents intérêts.

Champion du monde en titre avec l'équipe de France, Didier Deschamps n'est pas favorable à la dernière proposition de la FIFA, qui consisterait à organiser la Coupe du monde tous les deux ans. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce jeudi, après l'annonce de sa liste pour la phase finale de la Ligue des nations, le sélectionneur des Bleus n'a pas éludé la question.

"C'est très bien tous les 4 ans"

"Pour être le plus honnête, mon premier sentiment de par ma carrière de joueur, le fait de pouvoir passer à une Coupe du monde tous les deux ans, cela me donne le sentiment de la banaliser. C'est le mot le plus juste je pense, a lâché Didier Deschamps. Après, c'est en fonction des intérêts des uns et des autres. Si la majorité est là, ça pourra passer."

Sur proposition notamment d'Arsène Wenger, qui veut réformer le calendrier mondial, la FIFA réfléchit à modifier la tenue de la Coupe du monde, avec une édition tous les deux ans, contre quatre actuellement. "Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je ne vais pas faire l'ancien combattant mais jusqu'à maintenant, tous les quatre ans, c'était très bien comme ça. On y est habitués, a jugé Didier Deschamps. Je pense qu'à cette période là, je ne serais plus concerné. Donc je regarderais."

Sous contrat avec la FFF jusqu'à la fin de l'année 2022, soit un bail qui l'amène jusqu'à la prochaine Coupe du monde, Didier Deschamps a gardé la confiance de Noël Le Graët après le dernier Euro, où les Bleus ont été éliminés dès les huitièmes de finale. En poste depuis l'été 2012, où il avait remplacé Laurent Blanc, Didier Deschamps ne semble pas en tout cas se projeter au-delà de cette échéance 2022. Le nouveau calendrier imaginé prendrait place en 2028.