Équipe de France: Mandanda et Giroud absents de la liste des Bleus pour la Ligue des nations

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus pour défier la Belgique en demi-finale de la Ligue des nations, le 7 octobre à Turin. Sans Olivier Giroud, Steve Mandanda et Eduardo Camavinga.

Voilà un peu plus trois ans que la démarche de Samuel Umtiti hante les supporters de la Belgique. En marquant de la tête en demi-finale de la Coupe du monde 2018 (1-0), le défenseur de l’équipe de France a brisé les rêves des Diables Rouges. Et entraîné une vague de seum chez nos voisins du nord, qui ont eu 64% de possession sur la pelouse de Saint-Pétersbourg. De quoi durcir clairement la rivalité entre les deux nations, qui ne sont pas recroisées depuis ce fameux 10 juillet.

Ce sera bientôt le cas puisque la France et la Belgique ont rendez-vous jeudi prochain à Turin pour une nouvelle demi-finale. En Ligue des nations cette fois. Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi les noms des 23 joueurs convoqués pour cette échéance. Avec les principaux cadres habituels, hormis N’Golo Kanté, victime du Covid-19 et Olivier Giroud, déjà absent lors du dernier rassemblement.

Mandanda et Camavinga absents

Moussa Diaby (Leverkusen), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Jordan Veretout (AS Rome), Mattéo Guendouzi (OM) ou Théo Hernandez (AC Milan) en profitent pour retrouver la sélection et confirmer leur nouveau rôle chez les Bleus. Ce sera d’ailleurs la première fois que les frères Hernandez (Lucas et Théo) évolueront ensemble à Clairefontaine. En revanche, Eduardo Camavinga, pourtant auteur d’un bon début de saison avec le Real Madrid, n’a pas été retenu. Tout comme Steve Mandanda, en manque de temps de jeu à l'OM, à qui Benoit Costil (Bordeaux) a été préféré en tant que troisième gardien.

La liste des Bleus pour affronter la Belgique

Lloris, Maignan, Costil, Pavard, Dubois, Varane, Kimpembe, Koundé, Upamecano, L. Hernandez, Digne, T. Hernandez, Guendouzi, Tchouaméni, Pogba, Rabiot, Veretout, Ben Yedder, Diaby, Martial, Griezmann, Mbappé, Benzema