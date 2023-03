Equipe de France: Deschamps regrette la décision de Varane mais "personne n'est à sa place"

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a tenté d'expliquer ce qui, selon lui, avait pu pousser son désormais ex-vice capitaine à prendre sa retraite internationale à 29 ans et après 93 sélections au sortir de la Coupe du monde 2022.

Après son capitaine Hugo Lloris, Didier Deschamps a vu partir l’un des piliers de l’équipe de France en la personne de Raphaël Varane. Après 93 sélections et une décennie de présence au sein de l’équipe qu’il aura conduit sur le toit du monde, le défenseur de Manchester United a tiré sa révérence à 29 ans. S’il regrette cette décision, qu’il a déjà eu l’occasion de commenter, Didier Deschamps n'a eu d'autre choix que de l’accepter.

"Personne n'est à sa place, a estimé ce lundi le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse. Je fais en sorte de me mettre à sa place. Il est suffisamment réfléchi, posé, il ne prend pas une décision comme ça du jour au lendemain. C’est quelque chose qu’il a au fond de lui. Ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir, mais c'est la situation de chacun qui fait qu'on peut prendre une telle décision. Je suis bien obligé de l’accepter. Mais je la respecte, même si dans l’idéal, oui… Mais quand c’est décidé, c’est décidé."

Deschamps: "Des choses qui peuvent s'accumuler et vous peser"

Si le retrait soudain de Raphaël Varane en a surpris plus d’un, notamment en raison de l’âge de l’intéressé, ce choix mûri peut s’expliquer par les nombreux sacrifices consentis tout au long d’une carrière commencée très tôt à Lens et surtout au Real Madrid, un club d’une exigence folle avec lequel Varane a remporté quatre Ligues des champions. "Il y a des exigences dans le football de très haut niveau. Tout dépend de l'âge auquel vous commencez", a expliqué Didier Deschamps, embrassant la thèse de l’usure physique et mentale prématurée d’un joueur précoce.

"Il y a des choses qui peuvent s’accumuler et vous peser, il y a la notion de responsabilité, votre situation privée aussi, a-t-il ajouté. Les exigences amènent à de la fatigue, qu’elle soit physique ou psychologique. Chaque joueur est libre de pouvoir analyser sa capacité à enchaîner ou pas. Chaque joueur a un parcours qui peut être différent. Certains continuent jusqu'à 40 ans, parce qu’il y a eu des améliorations dans l’accompagnement, notamment médicale, mais pour d'autres ça peut être plus compliqué."