Equipe de France: deux forfaits chez les espoirs, Andy Diouf appelé

Adrien Truffert et Maxence Caqueret ont été contraints de déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de France espoirs. Andy Diouf, milieu de terrain prêté par le Stade Rennais au FC Bâle, va quant à lui connaître sa première sélection.

Comme les A, qui ont perdu William Saliba et Wesley Fofana sur blessures, il y a également de la casse chez les espoirs. Ce lundi, Adrien Truffert et Maxence Caqueret ont été contraints de déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France espoirs, qui va affronter l’Angleterre (samedi à 18h) et l’Espagne (mardi 28 mars à 18h30) en match amical.

Première sélection pour Diouf

Truffert est sorti sur blessure dès la 4e minute lors de PSG-Rennes dimanche (0-2) après s’être tordu la cheville. Selon L’Equipe, Caqueret a quant à lui dû renoncer à ce rassemblement en raison d’une douleur aux côtes. D’après le quotidien sportif, le Lyonnais a joué diminué contre Nantes vendredi dernier (1-1).

Pour renforcer son groupe, Sylvain Ripoll a décidé d’appeler Andy Diouf (19 ans). Milieu de terrain prêté par le Stade Rennais au FC Bâle, qui défiera Nice en quart de finale de Ligue Europa Conférence, il connaît sa première convocation en espoirs, lui qui a déjà été sélectionné à cinq reprises avec les U20.

Le groupe des Bleuets:

Gardiens: Stefan Bajic (Valenciennes), Lucas Chevalier (LOSC), Ilan Meslier (Leeds)

Défenseurs: Benoît Badiashile (Chelsea), Melvin Bard (OGC Nice), Valentin Gendrey (Lecce), Pierre Kalulu (AC Milan), Castello Lukeba (OL), Warmed Omari (Rennes), Mohamed Simakan (RB Leipzig)

Milieux: Joris Chotard (Montpellier), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Le Fée (Lorient), Johann Lepenant (OL), Michael Olise (Crystal Palace), Andy Diouf (FC Bâle)

Attaquants: Matthis Abline (AJ Auxerre), Amine Adli (Bayer Leverkusen), Bradley Barcola (OL), Rayan Cherki (OL), Amine Gouiri (Rennes), Arnaud Kalimuendo (Rennes).