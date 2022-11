Equipe de France: Diaby, Ben Yedder... quel joueur pourrait remplacer Benzema, forfait pour le Mondial?

Après le forfait officialisé de Karim Benzema pour la Coupe du monde au Qatar en raison d'une blessure à la cuisse, Didier Deschamps a jusqu'à lundi soir pour annoncer ou non le nom de son remplaçant. Tour d'horizon des différents prétendants en attaque.

Le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde change forcément la donne. Championne du monde en titre, l'équipe de France devra composer sans le dernier Ballon d'or, qui n'était déjà pas dans le groupe en Russie, pour d'autres raisons.

Pour remplacer l'attaquant touché à la cuisse gauche, Didier Deschamps a jusqu'à lundi soir, veille du premier match face à l'Australie, pour annoncer son choix. Le sélectionneur a aussi la possibilité de rester avec un groupe de 25 joueurs.

Moussa Diaby, en forme et un autre profil

Avec huit matchs en équipe de France, tous disputés lors de la saison 2021-2022, Moussa Diaby postule pour remplacer "KB9", même s'il présente un profil différent. L'ailier gauche du Bayer Leverkusen pourrait profiter des récents choix de Deschamps, avec Kolo Muani qui joue surtout au centre tout comme Thuram. Pour sa première mise en place, Didier Deschamps a disposé ses hommes en 4-2-3-1, ce qui pourrait l'inciter à récupérer un joueur dans le registre de Diaby, qui a joué 22 matchs en ce début de saison pour 8 buts et 4 passes décisives. En forme, l'homme de 23 ans apparaît comme l'un des principaux favoris pour récupérer la place.

Wissam Ben Yedder, le choix du vécu

Sur ses 19 sélections en équipe de France, Wissam Ben Yedder a vécu 18 d'entre elles depuis la dernière Coupe du monde. Déçu de ne pas avoir été sélectionné pour le Qatar, l'attaquant de l'AS Monaco a aussi été doublé ces derniers jours par le 26e homme Marcus Thuram et Randal Kolo Muani, le remplaçant de Christopher Nkunku. S'il a du vécu avec les Bleus, l'homme aux 3 buts sous le maillot bleu a rarement convaincu en sélection. Son début de saison a aussi été un peu compliqué, avec des passages sur le banc, malgré 10 buts en 21 apparitions.

Martin Terrier, une surprise sur la dynamique actuelle

S'il n'a jamais porté le maillot de l'équipe de France, en dehors des sélections de jeunes, Martin Terrier surfe sur une excellente dynamique. Désigné joueur du mois d'octobre en Ligue 1, l'attaquant du Stade Rennais totalise 11 buts et 4 passes décisives en 20 apparitions toutes compétitions confondues. Le joueur de 25 ans souffrira sans doute aux yeux du staff de son inexpérience au plus haut niveau international mais l'ancien joueur de l'OL se contenterait pour sûr d'une place de remplaçant.

Voilà plus d'un an qu'il n'a plus porté le maillot bleu. Mais tout comme Ben Yedder, Anthony Martial a l'expérience du groupe France avec ses 30 sélections et ses deux buts. Un total qui reste quand même faible au vu de son poste, lui qui a souvent raté en sélection. Son début de saison a aussi été compliqué à Manchester United, avec plusieurs blessures. L'ancien Monégasque compte 7 apparitions depuis la reprise, pour 4 buts et 2 passes décisives. Prêté au FC Séville lors de la deuxième partie de saison l'an passé, Martial n'avait pas vraiment convaincu non plus. Le prendre serait ainsi une forme de pari.

Un retour inattendu comme Fékir?

Tout comme Moussa Diaby, Nabil Fékir présente un autre profil en tant que solution offensive, dans un rôle de doublure à Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 semble une option plus sérieuse que son ancien coéquipier Alexandre Lacazette, qui a effectué son retour à l'OL cette saison mais qui n'a plus été convoqué depuis novembre 2017. Champion du monde 2018, Thomas Lemar était aussi dans le groupe lors de l'Euro 2021 mais n'est pas titulaire à l'Atlético de Madrid. Son retour s'annonce difficile.

Un autre profil?

Dans les faits, Didier Deschamps n'est pas tenu de choisir un attaquant pour remplacer Karim Benzema. Le sélectionneur a le droit, s'il le souhaite, de prendre un joueur comme Lucas Digne ou Jonathan Clauss par exemple, avec l'idée d'avoir un piston pour se donner une autre solution avec un système dans une défense à 3, déjà travaillée ces derniers mois mais qui n'a pas donné satisfaction. Cela ressemblerait tout de même à une volte-face après l'annonce initiale de son groupe.