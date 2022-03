Equipe de France: Diacre justifie l’absence d’Hamraoui pour les prochains matchs des Bleues

Pour les matchs de qualifications pour le Mondial 2023 prévus contre le pays de Galles et la Slovénie, la sélectionneure de l’équipe de France Corinne Diacre a dévoilé une liste de 23 joueuses. Un groupe dans lequel ne figure pas Kheira Hamraoui. Devant la presse, Diacre a révélé les raisons de ce choix.

L’équipe de France féminine va de nouveau entrer en scène. En vue des qualifications pour la Coupe du monde 2023, les Françaises seront opposées au pays de Galles et à la Slovénie. Pour ces rencontres, a sélectionneuse Corinne Diacre a dévoilé une liste de 23 joueuses. Fait surprenant: l’absence de Kheira Hamraoui, pourtant convoquée lors du dernier rassemblement.

Depuis l’affaire avec Aminato Diallo, Hamraoui cristalise l'attention et est très critiquée dans le vestiaire au PSG et par les supporters. Mais Diacre assure devant la presse que la non-convocation de la milieu de terrain est un choix sportif: "J’ai voulu revoir sur ce dernier rassemblement Ella Palis qui a été assez performante avec les U23 lors du dernier stage et grappillé un peu de temps de jeu dans son club. C’était le moment."

"Voir comment les choses vont évoluer"

Sortie sur blessure pendant le match de Ligue des champions face au Bayern Munich (2-2), Hamraoui aurait tout de même pu prétendre à une place dans le groupe des Bleues: "Kheira va bien, elle avait les muscles un peu chargés hier en fin de match. C’est vrai que le match a été intense et long. Mais son absence n’est pas liée à ça", précise Diacre.

En février dernier, les tensions avec certaines de ses coéquipières étaient visibles en équipe de France. Pendant la victoire contre les Pays-Bas (3-1), Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont célébré en rendant hommage à Diallo. Interrogée sur le sujet, Diacre est consciente que "certaines relations sont difficiles entre certaines joueuses au sein de ce club, mais l’équipe de France c’est autre chose".

La non-convocation d’Hamraoui ressemble à un mauvais signe avant la publication de la liste pour l’Euro 2022 prévu pour cet été. Vu les derniers mots de Diacre, la Française sait maintenant que sa place est loin d’être acquise: "Je me laisse aussi un peu de temps, voir comment les choses vont évoluer", répond Diacre.