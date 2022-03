L’avocat d’Hamraoui adresse une lettre au PSG pour dénoncer son traitement par ses coéquipières

Selon L’Equipe, l’avocat de Kheira Hamraoui a envoyé une lettre au PSG pour dénoncer le traitement que la joueuse subi de la part de certaines de ses coéquipières, quelques mois après la mystérieuse agression dont elle a été victime.

Une drôle d’ambiance règne au sein de de l’équipe féminine du PSG. De retour à la compétition le 23 janvier dernier après avoir été victime d’une mystérieuse agression le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui traverse un certain mal-être. Elle est la cible d’une certaine hostilité de la part de supporters qui l’ont notamment manifestée lors de la rencontre de championnat face à Montpellier (0-0), le 11 mars dernier. Elle est aussi en froid avec plusieurs joueuses du groupe, proches d’Aminata Diallo, placée en garde à vue pendant 24 heures dans cette affaire avant d’être remise en liberté sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle.

Cette dernière, non retenue lors des derniers rassemblements en équipe de France, avait reçu le soutien très remarqué de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui avaient célébré un but en son honneur face au Pays-Bas. Katoto, Diani et Diallo sont aussi coéquipières au PSG où elles adopteraient une attitude proche du "harcèlement moral" en direction de Kheira Hamraoui.

C’est ce que dénonce l’avocat de cette dernière, Me Saïd Harir, dans une lettre envoyée au club. Selon L’Equipe, le conseil a adressé le courrier à la direction des ressources humains et au directeur des affaires juridiques. Il revient en détail sur un "certain nombre de faits qui altèrent gravement la santé psychologique de (s)a cliente dans le cadre de son exercice professionnel". Il cible aussi les trois coéquipières de Hamraoui.

Diallo, Diani et Katoto accusées d'avoir "provoqué, menacé, insulté et intimidé" Hamraoui

Selon Me Harir, ce trio aurait "provoqué, menacé, insulté et intimidé" sa cliente. "Madame Hamraoui est victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de Mesdames Diallo, Diani et Katoto". "Ces comportements ont pour effet une dégradation des conditions de travail de ma cliente, portant atteinte à ses droits, à sa dignité, altérant sa santé mentale et compromettant son avenir professionnel", poursuit-il.

L'avocat de Kheira Hamraoui regrette le silence du club face à ces agissements et réclame des mesures du PSG pour "faire cesser les troubles dont elle est victime afin de préserver sa santé mentale et physique".