Equipe de France en direct: "Le maître-mot c'est de s'adapter" prévient Deschamps avant le match des Bleus contre l'Ukraine

"C'est un joueur qui a montré ses qualités très tôt. il est encore jeune et si on ne l'a pas vu c'est à cause des blessurses. Là il arrive à enchaîner. Il pourrait marquer plus et gagner en efficacité. Ce serait une bonne chose pour lui, son équipe et pour nous mais il a déjà un très bon niveau. En gagnant en maturité on fait peut-être de meilleurs choix mais Ousmane a cette capacité à créer des différences même s'il ne finit pas toujours bien. C'est là où c'est le plus difficile de bien choisir comment finir mais il a la capacité à faire marquer. Il a edes fulgurances mais il pourrait avoir plus de constance du début à la fin d'un match. Je préfère regarder ses qualités mais tous les joueurs ont des pétits défauts. On parle d'un joueur au très haut niveau depuis des années et qui est encore très jeune."