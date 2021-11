Équipe de France en direct: Lloris très prudent sur son avenir, "je ne fixe aucune limite"

"Le coach l'a bien résumé hier dans le vestaire après le match on a réussi deux de nos trois objectifs. Dans le sport de très haut niveau c'est difficile de gagner et encore plus difficile de rester tout en haut on s'en est rendu compte à l'Euro. Il y a eu quelques périodes de doutes n septembre avec des performances en demi teinte on a su retrouver nos valeurs. La compétition nous a animé. On a su se transcender dans les moments difficiles en témoigne cette demi-finale face à la Belgique. ce n'est pas anodin; Toujours un grand plaisir de gagner, encore plus avec le maillot des Bleus."