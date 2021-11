Equipe de France: Guendouzi, Digne, Zouma... Deschamps devrait faire tourner en Finlande

Après avoir décroché la qualification pour la prochaine Coupe du monde 2022 samedi soir face au Kazakhstan (8-0), Didier Deschamps devrait procéder à plusieurs changements lors du dernier match de l’année, sans enjeu, mardi soir contre la Finlande.

Assurer face au Kazakhstan (8-0) la qualification pour le prochain Mondial, c’était l’occasion pour les Bleus de s’offrir un match sans enjeu, mardi soir en Finlande, et donc de pouvoir tenter des choses. Didier Deschamps compte bien en profiter, même s’il y a quelques éléments du onze aligné samedi soir au Parc des Princes qu’il pourrait être tenté de reconduire. Kingsley Coman devrait être de nouveau titulaire comme piston droit pour continuer la phase de test à ce poste.

La défense à trois, privilégiée par le sélectionneur depuis le Final Four de la Ligue des Nations, devrait elle aussi être reconduite, mais peut-être avec une composition différente. Kurt Zouma pourrait par exemple avoir du temps de jeu, au même titre que Lucas Digne au poste de piston gauche, Mattéo Guendouzi dans l’entrejeu et Wissam Ben Yedder devant.

Lloris pourrait souffler

Certains, en revanche, devraient souffler. Hugo Lloris est notamment pressenti pour être sur le banc. Sa présence ce dimanche en conférence de presse interroge en effet sur la composition mardi. Capitaine des Bleus, le gardien de Tottenham est généralement présent lors de la conférence de presse à J-1 des rencontres. Le voir donc ce dimanche face à la presse, à J-2 de la Finlande, laisse penser à un possible turn-over au poste de gardien.

Didier Deschamps souhaite aussi tenir compte du calendrier de ses joueurs en club. Un certain nombre d'entre eux disputera la prochaine journée de Ligue des champions, une semaine après le match face à la Finlande. Une raison de plus pour faire souffler quelques cadres et prendre ce déplacement en Finlande davantage comme un match de préparation en vue du Mondial 2022.