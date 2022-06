Équipe de France: en partance pour la Croatie, des supporters des Bleus bloqués à Roissy

Des supporters de l’équipe de France sont bloqués depuis ce samedi soir à l’aéroport de Roissy. Ils devaient partir en Croatie afin d'assister au prochain match des Bleus en Ligue des Nations mais un pilote malade modifie leurs plans.

Ils sont une centaine de supporters de l’équipe de France bloqués ce samedi soir à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La raison est simple: le co-pilote de l’avion, qui devait décoller en fin d’après-midi, est malade et la compagnie low-cost a été obligée d’annuler le vol. Des techniciens du diffuseur français de la rencontre sont aussi bloqués dans l'aéroport parisien.

"L’avion a été annulé, confie Lesly, membre des Irrésistibles Français. Il y avait pas mal de supporters des Bleus sur ce vol afin de rejoindre la Croatie. Une bonne partie de notre groupe était présent. On ne trouve aucune solution pour un autre vol ce soir. Le week-end est très compliqué." Certains d’entre eux débutaient un périple pour supporter l’équipe de France dans cette Ligue des Nations, dernier rassemblement de la saison.

Une lueur d'espoir?

"Les gens qui devaient prendre ce vol devaient aussi continuer pour cette campagne avec l’Autriche derrière, affirme Lesly. Nous sommes bloqués, on est toujours devant le guichet de la compagnie qui travaille seulement avec des prestataires sur la plateforme de Roissy. On essaye de trouver des solutions en ligne pour la suite." Le prochain avion de cette compagnie en partance pour la Croatie n'est prévu que mardi... le lendemain du match Croatie - France à Split.

La lueur d’espoir des supporters français arrivera peut-être d’un autre vol prévu pour la Croatie demain matin. Un changement de programme qui aura des conséquences financières pour ces fans. "Je pense que tout le monde est en train de trouver une solution de son côté, explique Lesly. On voit qu’il y a un vol demain matin, ça sera normalement possible pour certains. Pour d’autres qui n’habitent pas à Paris, c’est une conséquence financière importante et on perd aussi la nuit sur place en Croatie."