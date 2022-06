France-Danemark: une défaite des Bleus "bien pour se remettre un peu en question", juge Griezmann

Après la défaite de l'équipe de France, tenante du titre, face au Danemark (2-1) pour la première journée de la Ligue des nations, Antoine Griezmann n'est pas inquiet. Le joueur de l'Atlético juge que ce revers peut même être bénéfique, à cinq mois de la Coupe du monde.

Pas d'inquiétude outre mesure mais la volonté d'analyser le mauvais pour faire naître le bon à la Coupe du monde 2022 en novembre: les Bleus, tenants du titre, ont perdu d'entrée en Ligue des nations face au Danemark (2-1) ce vendredi au Stade de France. Avant d'enchaîner contre la Croatie lundi - il restera ensuite deux matchs en juin - l'équipe de France a semblé un peu émoussée.

"Que ce soit en mars, juin ou octobre, c'est l'équipe de France, tu dois tout donner"

Un manque de fraîcheur physique qui ne semble pas être un argument suffisant pour Antoine Griezmann: "On aborde ces matchs toujours avec la même envie. Personnellement, que ce soit en mars, juin ou octobre, peu importe, c'est l'équipe de France, tu dois tout donner. C'est vrai qu'il y a de la fatigue, beaucoup de joueurs à 40 matchs mais on a la chance d'avoir un banc de qualité, juge le joueur de l'Atlético en zone mixte. On a le match de lundi, on verra quelle équipe le coach mettra en place mais je pense qu'il n'y a pas de souci là dessus."

Cette défaite peut aussi être bénéfique, estime le meneur de jeu, qui y voit une possibilité de régler des problèmes avant la Coupe du monde. "Après une défaite, tu cherches toujours ce qui n'a pas été. C'est bien, on va pouvoir voir un peu ce qu'on a mal fait défensivement pour pouvoir l'améliorer, complète l'ancien joueur du Barça. Offensivement, pareil, plusieurs fois on arrivait à hauteur de leur surface et on ne trouvait pas comment centrer ou tirer. C'est bien pour travailler et se remettre un peu en question."