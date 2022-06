"Pour le foot, ce n'est pas joli": Benzema regrette le chaos au Stade de France en Ligue des champions

Karim Benzema a dit un mot des incidents au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions Liverpool-Real, lors de son passage en zone mixte ce vendredi après France-Danemark (1-2) en Ligue des nations.

"Pour le foot, ce n'est pas joli. Surtout pour une finale de Ligue des champions mais pour le foot tout court. Après ce sont des choses qui arrivent, il faut faire attention la prochaine fois", réagit Karim Benzema, six jours après le sacre du Real Madrid contre Liverpool en Ligue des champions et surtout les graves incidents aux abords du Stade de France, où se tenait le match.

Tout s'est bien déroulé pour France-Danemark

Ce vendredi soir, le stade de Saint-Denis accueillait de nouveau un match de football, en l'occurrence France-Danemark, comptant pour la première journée de la Ligue des nations. Face à la polémique des derniers jours, le dispositif de sécurité avait été revu et tout s'est bien passé concernant l'accueil des supporters, notamment aux points de filtrage.

Plus tôt dans la journée, l'UEFA a publié un communiqué pour présenter ses excuses aux supporters venus assister à Liverpool-Real samedi dernier et qui ont été victimes des incidents, en dévoilant plus sur l'enquête indépendante lancée par l'instance. De son côté, le président de la République Emmanuel Macron s'est dit "indigné" par les débordements et a réclamé de la "transparence".

Côté terrain, l'équipe de France s'est inclinée 2-1 contre les Danois, pour son entrée en lice dans la compétition dont elle est tenante du titre. "On n'est pas très bien rentrés dans notre match en première période, constate Karim Benzema en zone mixte. On est mieux rentrés qu'eux en deuxième, on a eu des occasions, on a poussé, réussi à marquer mais on n'a pas su garder ce résultat. le manque de fraîcheur? C'est pour tous les joueurs, as que pour nous, on a tous joué 40 matchs."