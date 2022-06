France-Danemark: "Ils sont arrogants", Cornelius se paye les Bleus après son doublé

Auteur d’une entrée en jeu renversante face à l’équipe de France (1-2) en Ligue des nations vendredi au Stade de France, l’attaquant du Danemark Andreas Cornelius a critiqué l’attitude des champions du monde.

C’est ce qu’on appelle une entrée fracassante. Vendredi soir, au Stade de France, personne ne s’attendait à ce qu’Andreas Cornelius renverse à lui seul l’équipe de France, pour son entrée en lice en Ligue des nations, une compétition dont les Bleus sont les tenants du titre.

Entré en jeu à une demi-heure de la fin alors que les champions du monde menaient au tableau d’affichage grâce à un petit bijou de Karim Benzema, le récent champion de Turquie avec Trabzonspor a éteint le SDF grâce à un étonnant doublé (68e, 88e). Deux buts qui offrent une jolie victoire au Danemark (2-1).

Il avait inscrit trois buts en Ligue 1

Mais si cet exploit a été salué comme il se doit par ses coéquipiers, l’attaquant scandinave n’a, en revanche, eu aucun mot ou geste de la part des Bleus. La question lui a été posée par les médias danois après la rencontre et Cornelius a été sans ambiguïté : "Non il n’y a rien eu", a-t-il lâché à BT. Et Cornelius d’ajouter en rigolant : "Mais ce sont les Français, c’est comme ça. Ils sont arrogants."

Pour rappel, Andreas Cornelius n’était pas en terrain inconnu en France vendredi soir. L’attaquant de 29 ans a joué une saison en Ligue 1. C’était avec les Girondins de Bordeaux lors de l’exercice 2018-2019. Une saison à l’issue de laquelle il n’a inscrit en championnat qu’un but de plus que vendredi soir… mais en 20 apparitions. Cornelius retrouvera l'équipe de France au mois de septembre en Ligue des nations et surtout le 26 novembre, lors de phase de poules de la Coupe du monde 2022 au Qatar.