Équipe de France: épanoui au Betis Séville, Fekir vise toujours la Coupe du monde 2022

Dans un entretien accordé à l’AFP, Nabil Fekir exprime son envie de retrouver l’équipe de France, un an et demi après sa dernière sélection. Auteur d’une saison remarquée au Betis Séville, le milieu de terrain de 28 ans espère disputer le Mondial 2022 au Qatar.

Il n’a plus porté le maillot national depuis le 8 septembre 2020. Ce soir-là, Nabil Fekir était entré en fin de match pour participer à la victoire de l’équipe de France contre la Croatie en Ligue des nations. Dans un remake parfait de la finale de la Coupe du monde 2018 (4-2). Un an et demi plus tard, le milieu de terrain du Betis Séville attend que Didier Deschamps le rappelle. Ce n’est pas le cas pour l’instant, malgré ses performances remarquées en Andalousie.

"C’est ma meilleure saison au Betis Séville"

De quoi donner lui donner des regrets? "Normal. Comme tous les joueurs qui ne sont pas appelés, a répondu le natif de Lyon à l’AFP. Mais je dors bien la nuit. Il y a un sélectionneur, il fait des choix, il faut les respecter."

Auteur de 10 buts et huit passes décisives en 38 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), Fekir s'éclate avec le Betis, actuellement cinquième de Liga. "Je joue, je prends du plaisir, on a la chance d'avoir de bons résultats. C'est ma meilleure saison ici. Tout va bien. Tout le monde me donne de la confiance. Et je ne vais pas vous le cacher, ça aide beaucoup", savoure le joueur de 28 ans, sous contrat jusqu'en 2026.

Je peux m’améliorer sur le plan statistique"

Au point de retrouver le niveau qui était le sien en 2018 lorsqu’il a remporté la Coupe du monde en Russie? " Je ne suis pas loin de ce niveau-là, mais il me manque encore des buts. Je sais que je peux encore m'améliorer sur le plan statistique. Quand tu as pris goût au but, c'est difficile de s'en passer", explique l’ancien de l’OL.

Même si ses chances semblent assez minces, Nabil Fekir vise toujours la Coupe du monde 2022. En espérant pouvoir participer au voyage au Qatar en fin d’année. "Normal. Tout joueur a envie de jouer les meilleures compétitions, et le Mondial fait partie des meilleures compétitions", résume-t-il.