Coupe du monde 2022: Deschamps appelle à "être mesuré" sur le groupe des Bleus

Interrogé sur l'antenne RMC vendredi soir, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps s’est montré satisfait mais prudent après le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Didier Deschamps n’a pas pour habitude de s’enflammer après un tirage au sort. Fidèle à lui-même, le sélectionneur de l’équipe de France n’a donc pas bombé le torse ce vendredi à Doha, à l’annonce des adversaires des Bleus dans le groupe D, en phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar: un barragiste (Pérou, Australie ou Emirats arabes unis), le Danemark et la Tunisie. Un tirage largement accessible même si le Basque reste donc prudent.

"Respect et méfiance" avec la Tunisie

"On ne sait pas tout puisque qu’on a encore une inconnue (le nom du barragiste), a commenté DD sur RMC. Il faut être mesuré dans l’analyse. Il ne faut pas être excessif. Je ne l’ai jamais été dans un sens ou dans l’autre. C’est un pas de plus. Le Danemark ne parle pas forcément à tout le monde mais ce sont les derniers demi-finalistes de l’Euro, 11e au classement Fifa devant d’autres nations européennes. On va les jouer deux fois avant en Ligue des nations. Quant à la Tunisie, on ne l'a pas jouée souvent mais on a toujours beaucoup de respect et de méfiance."

Et Deschamps de poursuivre: "Tous les tirages sont bons à condition que la compétition continue. Ça aurait toujours pu être pire, je ne sais pas si ça aurait pu être mieux. Je suis toujours tranquille, serein. C’est un pas de plus. C’est un moment solennel. Cela nous permet de nous projeter. Ce sont de bonnes sensations."

Mardi 22 novembre: France-Barragiste (Pérou, Australie ou Emirats arabes unis) à Al Rayyan

Samedi 26 novembre: France-Danemark à Lusail

Mercredi 30 novembre: France-Tunisie à Al Rayyan