Equipe de France Espoirs: le match des Bleuets en Ukraine officiellement reporté

L'UEFA a officiellement reporté la rencontre entre l'Ukraine et la France, comptant pour les qualifications de l'Euro Espoirs 2023, qui était prévue le 29 mars à Lviv.

Comme annoncé la semaine dernière par RMC Sport, le match de l'équipe de France Espoirs en Ukraine pour les qualifications de l'Euro 2023, initialement prévu le 29 mars à Lviv (ouest), a été officiellement reporté par l'UEFA en raison de la guerre.



Sur son site Internet, l'instance de gouvernance du football européen indique "match reporté" pour les deux rencontres des Espoirs ukrainiens qui étaient programmées durant la prochaine fenêtre internationale, en Arménie le 24 mars et contre la France le 29 mars.

Un report en juin ?

L'UEFA avait dans un premier temps décidé de maintenir ces matches, sur terrain neutre. Mais les Espoirs ukrainiens, dont la grande majorité évolue dans des clubs locaux, sont dans l'incapacité de s'entraîner en raison du conflit armé déclenché par la Russie le 24 février.



La Fédération française "attend un retour de l'UEFA début avril" concernant le sort du match Ukraine-France, mais "on se dirige vers un report sur les dates du mois de juin", précise-t-on à la FFF, sachant que les Bleuets n'ont que deux matchs prévus sur les trois dates du calendrier de la FIFA.



Les Bleuets ne disputeront donc qu'un seul match officiel, le 24 mars à Calais contre les Iles Féroé, avant de poursuivre leur campagne qualificative les 3 et 7 juin, contre la Serbie à Sedan et en Arménie. A quatre journées de la fin des qualifications, l'équipe dirigée par Sylvain Ripoll occupe la tête du groupe H avec trois points d'avance sur l'Ukraine.