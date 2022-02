Equipe de France: le déplacement des Bleuets en Ukraine maintenu pour l'instant

En raison des tensions entre la Russie et l'Ukraine, la question du déplacement de l'équipe de France Espoirs sur le sol ukrainien le 29 mars semble posée. Pour l'instant, le voyage est maintenu. Mais la FFF et l'UEFA suivent la situation de près.

Leader de son groupe de qualification à l'Euro 2023, l'équipe de France Espoirs aura un match important à dipsuter à Lviv en Ukraine, le mardi 29 mars prochain. Pour l'heure, le groupe de Sylvain Ripoll ne sait toujours pas si ce déplacement afin d'affronter les Ukrainiens sera maintenu, en raison des tensions dans le pays. Cinq jours plus tôt, les Bleuets recevront les Iles-Féroé à Calais.

S'il est toujours prévu que le match se dispute sur le sol ukrainien, la Fédération française de football et l'UEFA restent attentifs à la situation et sont en constante communication sur le sujet. Le règlement de l'instance européenne est clair sur le sujet: si la sécurité du match n'est pas assurée dans le pays hôye, une solution dans un pays limitrophe doit être trouvée. La Pologne est une option envisageable.

Un autre cas de figure est possible. Trois dates FIFA sont au calendrier du rassemblement de juin et les Espoirs n'auront que deux rencontres au programme (le 3 juin contre la Serbie à Sedan et le 7 juin face à l'Arménie. L'UEFA pourrait utiliser cette troisième date afin de reporter le match entre l'Ukraine et la France, en espérant que la situation permette la tenue de la rencontre.

Quelles conséquences sportives?

Les conséquences des tensions entre la Russie et l'Ukraine ont déjà des impacts sur le mone du sport. Pour preuve, le PSG Handball a vu la semaine passée son voyage sur les terres ukrainiennes être annulé par la Fédération européenne. Le match contre le Motor Zaporojie pourrait se disputer sur terrain neutre.

La délocalisation de la finale de la Ligue des champions, prévue le 28 mai à Saint-Pétersbourg, n'est pas impossble. D'autant que le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait savoir qu'il n'y avait "aucune chance d'organiser des tournois de football dans une Russie qui envahit des pays souverais."