Equipe de France Espoirs: les Bleuets s'imposent de justesse en Macédoine du Nord

En déplacement ce mardi soir en Macédoine du Nord dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2023, l'équipe de France Espoirs s'est imposée sur le plus petit des scores, grâce à un but plein de réussite de Pierre Kalulu (1-0).

Deux mois après leur (gros) faux pas sur le terrain des îles Féroé (1-1), les Bleuets ont de nouveau failli se faire piéger, ce mardi à Skopje. Mais à la faveur d'un but tardif de Pierre Kalulu, les hommes de Sylvain Ripoll ont tout de même assuré l'essentiel, pour ramener trois points de Macédoine du Nord (1-0). Trois points précieux dans la course à l'Euro 2023.

Grâce à ce succès, l'équipe de France Espoirs continue en effet sa course en tête dans le groupe H, avec trois longueurs d'avance sur l'Ukraine, après six matchs disputés sur dix.

"Gagner des matchs dans ces pays-là, ce n'est jamais simple"

Assez peu inspirés en première période, même si Maxence Caqueret a touché le poteau (37e), et même menacés sur une grosse occasion d'Ilievski avant la pause (40e), les Bleuets ont fini par trouver la faille à la 75e, sur une drôle d'action. Trouvé par un ballon piqué de Caqueret dans la surface macédonienne, Pierre Kalulu a manqué sa remise en retrait, mais a vu un défenseur adverse lui redonner la balle sur un parfait une-deux, pour faire trembler les filets à bout portant (1-0). Cocasse, mais suffisant.

"Je connais ce genre de matchs, il y en a dans les qualifications, contre un adversaire très engagé, très regroupé, qui commet beaucoup de fautes... On n'a pas réussi à mettre le rythme voulu, on a eu quelques occasions non concrétisées, donc on est restés dans un match fermé, a observé Sylvain Ripoll, au micro de Canal+ Sport. (...) Mais venir gagner des matchs dans ces pays-là, ce n'est jamais simple. On vient de prendre douze points sur les quatre derniers matchs, l'objectif est rempli."

L'équipe de France Espoirs se retrouvera à la fin du mois de mars, pour un match face aux îles Féroé avant un déplacement en Ukraine qui pourrait se révéler décisif dans ces éliminatoires.