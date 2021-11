Equipe de France Espoirs: un carton 7-0 et du beau jeu contre l'Arménie

Les Espoirs n'ont fait qu'une bouchée de l'Arménie (7-0) ce jeudi dans les éliminatoires de l'Euro 2023, avec notamment des doublés d'Arnaud Kalimuendo et Sofiane Diop. Ce succès leur permet de conforter la première place de leur groupe.

Encore un carton pour les Espoirs. Après avoir mis 5-0 à l’Ukraine et 3-0 à la Serbie le mois dernier, les protégés de Sylvain Ripoll ont fait encore mieux ce jeudi en infligeant un 7-0 à l’Arménie. Un succès qui leur permet de conforter leur première place dans le groupe H des éliminatoires pour l’Euro 2023. A cinq journées de la fin des qualifications, ils comptent trois points d’avance sur l’Ukraine, leur plus proche poursuivant.

Cherki, Diop et Kalimuendo en grande forme

A noter que les neuf vainqueurs de groupes et le meilleur deuxième (en ne tenant pas compte des résultats face aux équipes classées sixièmes) se qualifieront directement pour la phase finale et rejoindront la Géorgie et la Roumanie, les deux pays hôtes de cet Euro. Les huit autres deuxièmes se disputeront les quatre billets restants lors de barrages programmés en septembre 2022. "On a fait un match très sérieux. On a bien démarré, on a respecté l’adversaire et on a su trouver du déséquilibre. C’est une bonne soirée", a souligné Ripoll après la rencontre au micro de Canal+.

Même privés d’Amine Gouiri, touché à une cuisse, les Bleuets n’ont fait qu’une bouchée des Arméniens. Avec un jeu très séduisant et un festival offensif. Maxence Caqueret a été le premier à trouver la faille d'une lumineuse frappe enroulée (11e). Passeur décisif sur l'ouverture du score du milieu de l'OL, Sofiane Diop s'est chargé de doubler la mise (27e). Puis Rayan Cherki a porté le score à 3-0 d'un coup franc direct (35e). C'est aussi dans cet exercice que Diop a inscrit le cinquième but de la soirée (50e). Le Lensois Arnaud Kalimuendo s'est ensuite mis en évidence avec un doublé (58e, 70e). Entré en seconde période, Enzo Le Fée a forcé le portier arménien à aller chercher le ballon au fond de ses filets une septième et dernière fois en fin de match (82e).



"7-0, ça n'arrive pas tous les jours. On a fait un gros match. On est une bande de potes, ça se ressent sur le terrain, on joue bien ensemble. Le coach nous donne une certaine liberté, ça marche sur le terrain. On s'entend tous bien. L'objectif est de terminer à la première place de cette poule", s'est félicité Diop sur Canal+. Le prochain rendez-vous pour ces Espoirs est fixé mardi, à Skopje, contre la Macédoine du Nord (18h30).