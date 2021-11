Equipe de France Espoirs: Truffert se concentre sur la France au détriment de la Belgique

Auteur d’un doublé le week-end dernier lors de la victoire de Rennes face à Lyon (4-1), Adrien Truffert monte en puissance. Présent avec les Espoirs de l’Equipe de France, le latéral de 20 ans s’est prononcé dans une interview à L’Equipe sur un intérêt de la Belgique à son égard.

Révélé au Stade Rennais la saison dernière, à la suite d’un match contre Monaco où il avait marqué son premier but en Ligue 1, Adrien Truffert (20 ans) grappille du temps de jeu. Le week-end dernier, le latéral gauche s’est de nouveau illustré avec un doublé inscrit lors de la large victoire de Rennes face à l’Olympique Lyonnais (4-1).

Actuellement au rassemblement avec l’Equipe de France Espoirs, le Français a admis lors d’un entretien accordé à L'Equipe que la Belgique l’avait déjà contacté. Pour rappel, le joueur est né à Liège et est de ce fait éligible pour évoluer avec les Diables Rouges à l’avenir. Mais Truffert affirme que sa priorité à l'heure actuelle reste la France: "J’ai été très flatté que la Belgique s’intéresse à moi mais je me concentre sur la sélection Espoirs et sur mes performances en club. Je me poserai cette question-là plus tard parce que je suis concentré sur ma sélection avec les Espoirs".

Un nouveau duel à venir entre la France et la Belgique pour s’attirer les faveurs du Rennais ? Réponse dans un futur proche.

"J’évolue avec les meilleurs Espoirs"

Dans la foulée, le Français a exprimé son bonheur de figurer dans le groupe des Bleuets, mais aussi de ne pas être un simple remplaçant aux yeux du sélectionneur Sylvain Ripoll: "Ça m’apporte de l’expérience, parce que j’évolue avec les meilleurs Espoirs. J’ai aussi du temps de jeu".

Truffert s’attend également à rester dans la foulée des dernières victoires face à l’Ukraine et la Serbie, afin de conclure ce dernier rassemblement de l’année 2021 : "On veut terminer sur une bonne note, on sait que ça ne va pas être facile. Rester sur notre bonne dynamique et remporter les deux rencontres".

Pour rappel, les Bleuets seront opposés à l’Arménie (11/11) et à la Macédoine du Nord (16/11) dans les cadres des qualification pour le prochain Euro. Actuellement, la France est leader du groupe H avec un point d'avance sur son dauphin l'Ukraine.