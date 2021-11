Rennes-OL: ils sont tous fous de Lovro Majer

Lovro Majer (23 ans) a resplendi dimanche lors de la large victoire de Rennes face à Lyon (4-1) en Ligue 1. Sa technique soyeuse, ses passes magnifiques et son activité dans l’entrejeu ont séduit ses partenaires, son entraîneur et le public, déjà prêt à en faire son chouchou.

Il n’a pas le même pied et présente un physique un brin plus charnu. Mais cela n’empêche pas, ce lundi matin, les comparaisons de fleurir entre Lovro Majer (23 ans) et Luka Modric (36 ans), comme le veut la culture de l’instant du football. Le milieu de terrain rennais - pur gaucher - a crevé l’écran lors de la démonstration face à Lyon (4-1), dimanche. Alors, ses cheveux blonds mi-longs, ses initiales, sa nationalité croate et son passage au Dinamo Zagreb ont rappelé le souvenir du Ballon d’or 2018 chez ce joueur de 23 ans. Avant lui, Modric avait aussi foulé… la pelouse du Roazhon Park en Ligue Europa (décembre 2007).

Quatorze ans plus tard, Majer est prédestiné à régaler le public local sur la durée. Il a dû s’armer de patience avec une blessure retardant ses débuts (7 matchs, 2 passes décisives) après son transfert l’été dernier contre 12 millions d’euros, devant plusieurs courtisans européens. Dimanche, l’international croate (2 sélections) a fait admirer sa technique, sa science du timing et la douceur de ses passes, depuis le côté droit de l’attaque. Il a offert un caviar (manqué par Terrier) avant d’être impliqué sur les trois derniers buts de l’équipe comme avant-dernier passeur. Majer a largement participé au règne breton dans l’entrejeu (8 ballons récupérés, 33 passes dans le camp adverse) avec Flavien Tait et Baptiste Santamaria. Il ne lui a manqué qu’un but pour conclure sa soirée saluée par une standing ovation bien méritée. Et les louanges unanimes du staff et de ses coéquipiers.

"Une action exceptionnelle, une offrande", savoure Genesio

"Vous avez vu les qualités qu’il a et ce qu’il nous apporte dans la facilité sous pression à garder le ballon, à déclencher des passes décisives avec un volume de jeu assez exceptionnel, savoure Bruno Genesio. Sur le dernier match de Coupe d’Europe (face à Mura, 1-0, jeudi en Conference League, ndlr), c’est lui qui a le plus couru. Tout ça associé, ça en fait un meneur de jeu. Les joueurs qui sont à côté de lui apprécient parce qu’il joue juste. Il joue à une touche quand il faut le faire, il est aussi capable de garder le ballon. Il a fait une action exceptionnelle sur l’occasion de Martin Terrier en première mi-temps. C’est une offrande. Quand vous jouez attaquant avec un joueur comme ça derrière vous, c’est très agréable je pense."

La semaine dernière, le joueur, souriant et détendu, confiait en anglais son plaisir d’avoir rejoint le club breton, cet été, pour son côté familial. Derrière ses apparences discrètes, Majer semble avoir rapidement conquis ses partenaires par ses qualités techniques délicieuses à l’entraînement. "On n’est pas du tout surpris du match qu’il a produit ce soir, a confié Adrien Truffert, double buteur. Ce sont ses qualités, il a réussi à les exprimer ce soir, je suis très content pour lui."

"C’est un très bon joueur, il faut qu’il s’adapte aussi car il avait l’habitude d’évoluer dans un autre championnat, souligne, Baptiste Santamaria, aligné un cran juste en-dessous. C’est un bon gaucher et il a une capacité de se déplacer entre les lignes vraiment intéressantes. Dans son orientation, il est vraiment intelligent donc c’est un atout pour nous et je suis vraiment content pour lui de sa performance ce dimanche soir."