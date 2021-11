Rennes-OL: Truffert a fait exprès de marquer dans sa chute

Adrien Truffert, l'arrière gauche de Rennes, assure avoir délibérément croisé sa frappe dans sa chute, dimanche lors de la victoire face à Lyon (4-1). Cela a payé puisqu’il a marqué.

Il est entré à la 73e minute de jeu avec la mission de densifier le couloir gauche. Trois minutes plus tard, Adrien Truffert a marqué sur son premier ballon, dimanche lors de la large victoire de Rennes face à Lyon (4-1). Un but un peu étrange puisque le milieu gauche a été déséquilibré par Léo Dubois, pris de vitesse, dans la surface de réparation. Mais dans sa chute, le natif de Liège (Belgique) a eu le réflexe de placer le ballon du plat du pied gauche hors de portée d’Anthony Lopes.

Le but de Truffert dans sa chute © Capture Amazon

La frappe croisée de Truffert dans sa chute © Capture écran Amazon

Adrien Truffert trompe Anthony Lopes du gauche © Capture écran Amazon

Et Rennes a fait le break sur ce geste totalement volontaire, de l’aveu du joueur. "Oui, je le fais exprès, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Je tombe, je suis déséquilibré mais j’essaie de croiser ma frappe. On va dire que je suis peut-être un peu chanceux mais c’est ce que je voulais faire."

S’il n’avait pas marqué, Truffert aurait certainement obtenu un penalty pour la faute grossière de Dubois, le poussant avec les deux mains dans le dos. Ironiquement, son but a aussi permis au latéral droit lyonnais d’éviter une expulsion vraisemblable.

Buteur dès son premier match avec les pros

Quelques minutes plus tard, Truffert a prolongé sa soirée idéale en s’offrant un doublé d’une reprise du gauche à la réception d’une action collective magnifique (83e). Truffert a marqué son troisième but en carrière, dimanche, un peu plus d’un an après ses débuts en fanfare. Il avait en effet marqué et délivré une passe décisive dès son premier match avec les professionnels, en septembre 2020 face à Monaco (2-1).

Le milieu gauche de formation (souvent utilisé arrière gauche) confie d'ailleurs conserver un souvenir plus fort de cette grande première face à Monaco, plutôt que de son premier doublé, dimanche soir. "C’est quand même Monaco parce que c’était ma première et ça restera", a-t-il déclaré à l’issue du match.