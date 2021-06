Equipe de France: favoris, "pas un gros mot" pour Mbappé

Interrogé par RTL avant le premier match des Bleus à l'Euro ce mardi soir contre l'Allemagne (21h), Kylian Mbappé n'a pas eu de mal à admettre qu'il veut décrocher le trophée.

Les Bleus ont une cible dans le dos. Finalistes de l'Euro 2016 et vainqueurs du Mondial 2018, les hommes de Didier Deschamps abordent le championnat d'Europe avec une énorme confiance, mais aussi l'étiquette de l'équipe que tout le monde veut voir tomber.

Mais pour Kylian Mbappé, le statut de favori n'est pas infâmant, loin de là. "Non, ce n’est pas un gros mot, a-t-il confié dans une interview à RTL ce mardi. On a longtemps reproché aux gens et aux médias de ne pas nous soutenir, de ne pas avoir d’enthousiasme. Maintenant qu’ils l’ont, on ne peut pas leur reprocher. C’est sûr que d’avoir tout le pays derrière nous, on est très satisfaits. Maintenant, les matchs se jouent sur le terrain. C’est la seule vérité. C’est là où on doit gagner le respect et mériter le statut que tout le monde nous donne."

"On ne peut pas se permettre de commencer timidement"

Pour répondre aux attentes, il faudra déjà faire bonne figure ce mardi soir lors du premier match contre l'Allemagne à Munich (21h). Un "match très difficile" selon l'attaquant parisien, qui assure toutefois que "l'équipe est prête".

Peut-être plus qu'en 2018, même. "C’est vrai qu’à la Coupe du monde on a commencé timidement, mais vu qu’on a joué contre des adversaires considérés comme moins forts, c’est passé, se souvient-il. Là on ne peut pas se permettre de commencer timidement, mais je pense que l’équipe en a conscience, c’est le plus important. On est prêts à attaquer d’entrée. Et ça peut nous servir aussi. Jouer une équipe comme l’Allemagne vous met tout de suite dans le bain."